Córdoba: identifican a las 12 víctimas halladas en el excentro clandestino "La Perla"

A casi 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina, la ciencia y la justicia han logrado descorrer el velo del silencio en uno de los sitios más emblemáticos del horror. Este miércoles, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, bajo la dirección del magistrado Miguel Vaca Narvaja, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), confirmó oficialmente la identificación de doce personas que permanecían desaparecidas y cuyos restos fueron recuperados en el predio donde funcionó el excentro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como "La Perla".

El hallazgo original de estos restos se produjo en el año 2025. Desde entonces, se inició un exhaustivo proceso de análisis antropológicos y genéticos que se extendió durante meses. El objetivo primordial era otorgar nombres propios a los restos óseos rescatados de la tierra cordobesa, una tarea de alta complejidad técnica que finalmente permitió reconstruir parte del rompecabezas de la memoria histórica del país.

El rigor científico frente a la complejidad genética

El proceso de identificación no estuvo exento de desafíos técnicos significativos. Los especialistas del Laboratorio de Genética Forense del EAAF trabajaron mediante el cotejo de los restos con muestras biológicas aportadas por familiares de desaparecidos. En este marco, se presentó un caso particular que ilustra los límites y alcances de la ciencia forense actual: el de las hermanas Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza.

Las mellizas, secuestradas en 1976 a los 18 años, poseían un vínculo genético tan estrecho que los análisis no pudieron precisar a cuál de las dos pertenecen los restos óseos hallados. No obstante, la certeza de que el hallazgo corresponde a una de las hermanas representa un avance fundamental para su familia.

De las doce personas cuyos restos fueron identificados, la Justicia difundió once nombres, mientras que, por un pedido expreso de privacidad de su grupo familiar, la identidad de la duodécima víctima se ha mantenido en reserva pública.

Rostros de una generación: quiénes eran las víctimas

Los perfiles de las personas identificadas reflejan la diversidad de la persecución política durante los años 1976 y 1977. Entre ellos se encuentran obreros, estudiantes universitarios y profesionales que, en muchos casos, fueron vistos por última vez por sobrevivientes en La Perla o en Campo de la Ribera.

A continuación, el detalle de las identidades recuperadas:

Ramiro Sergio Bustillo: Mendocino de San Rafael. Tenía 27 años, era obrero, estaba casado y era padre de dos hijos. Estudiaba Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) al momento de su secuestro el 18 de octubre de 1977.

Mendocino de San Rafael. Tenía 27 años, era obrero, estaba casado y era padre de dos hijos. Estudiaba Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) al momento de su secuestro el 18 de octubre de 1977. José Nicolás Brizuela: Abogado y obrero de 50 años, oriundo de Deán Funes. Fue secuestrado en su domicilio del barrio Residencial América el 25 de octubre de 1977.

Abogado y obrero de 50 años, oriundo de Deán Funes. Fue secuestrado en su domicilio del barrio Residencial América el 25 de octubre de 1977. Raúl Oscar Ceballos Cantón: Cordobés de 23 años. Su secuestro se produjo el 26 de agosto de 1976 en el barrio Altamira.

Cordobés de 23 años. Su secuestro se produjo el 26 de agosto de 1976 en el barrio Altamira. Adriana María o Cecilia María Carranza: Hermanas mellizas de 18 años, estudiantes de Comunicación y Educación respectivamente. Secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión de barrio General Paz.

Hermanas mellizas de 18 años, estudiantes de Comunicación y Educación respectivamente. Secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión de barrio General Paz. Carlos Alberto D'Ambra: Profesor de educación física de 23 años, nacido en Alta Gracia. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus.

Profesor de educación física de 23 años, nacido en Alta Gracia. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus. Alejandro Jorge Monjeau: Estudiante de arquitectura de 21 años, oriundo de Mar del Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en barrio Alberdi.

Estudiante de arquitectura de 21 años, oriundo de Mar del Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en barrio Alberdi. Mario Alberto Nívoli: Ingeniero químico de 28 años, casado y con dos hijos. Secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio.

Ingeniero químico de 28 años, casado y con dos hijos. Secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Elsa Mónica O'Kelly Pardo: Estudiante de arquitectura de 18 años. Secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa de barrio San Vicente.

Estudiante de arquitectura de 18 años. Secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa de barrio San Vicente. Oscar Omar Reyes: Obrero metalúrgico de 45 años, padre de cinco hijos. Secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública.

Obrero metalúrgico de 45 años, padre de cinco hijos. Secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública. Eduardo Jorge Valverde Suárez: Abogado mendocino de 36 años, casado y con dos hijos. Secuestrado el 24 de marzo de 1976.

Abogado mendocino de 36 años, casado y con dos hijos. Secuestrado el 24 de marzo de 1976. Sergio Julio Tissera: Trabajador aeronáutico de 32 años, casado y con dos hijos. Secuestrado el 21 de abril de 1976 en su hogar de barrio San Martín.

El alivio de la certeza y el futuro de la búsqueda

En una emotiva conferencia de prensa, los familiares de las víctimas expresaron su gratitud hacia los organismos de derechos humanos y el personal técnico. Rodolfo, hijo de Oscar Reyes, manifestó que recibir estos mínimos restos representa un "alivio" y un agradecimiento por devolverles aquello que les fue arrebatado violentamente hace décadas.

El equipo de trabajo, integrado por figuras como Silvana Turner (investigadora del EAAF), Carlos Vullo (director del laboratorio de genética), Anahí Ginarte (Instituto de Medicina Forense de Córdoba) y el consultor Guillermo Sagripanti, subrayó que la tarea no ha finalizado. Turner enfatizó la necesidad de que más familias se acerquen a aportar sus muestras de ADN para continuar con futuras identificaciones.

Hacia adelante, el juez Vaca Narvaja confirmó que la investigación entrará en una nueva fase de excavaciones. Se explorará un sector de tres hectáreas denominado Loma del Torito, ubicado dentro del predio de La Perla, donde se sospecha que podrían hallarse más restos de víctimas del terrorismo de Estado operado en dicho centro entre 1976 y 1978.