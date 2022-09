Duhalde: "Me cuesta creer que las figuritas sea un tema importante"

Para el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde “hay tres elementos indispensables para la institucionalidad de la democracia que son orden, control y el respeto. Acá no se respeta nada” dijo el ex mandatario justicialista.

Sobre la reunión del gobierno nacional con la empresa que comercializa las figuritas del mundial Duhalde dijo: “Me cuesta creer que las figuritas sea un tema importante”. Para el ex presidente lo importante es “vender 20 productos alimenticios a la antigua, como lo hacen en Turquía, además de la venta tradicional del packaging”.

“Cuando se creó el Mercado Central se cerraron los mercados de cercanía, siempre insisto en reabrirlos” expresó.

En cuanto a la situación política Duhalde dijo que “en el 2002 construimos el único gobierno de unidad nacional de Argentina”. “Lo fácil es gobernar cuando no se pelea”, insiste.

Para el ex presidente “hay que armar comunidad; como la comunidad judía. Armar una fraternidad”, porque “esa comunidad que se conforma para gobernar debe proteger a sus habitantes”.

En cuanto a la situación de violencia y discursos de odio señaló que “en los años 70 no había discusiones, sino que había muertos y eran de los nuestros un tal Hdp que se llamaba López Rega”.

Propuesta política fuerte

En otro análisis político dijo que “tenemos que modificar la Constitución de pe a pa” y pone como ejemplo Uruguay.

Porque en cuanto a las elecciones PASO y la propuesta de gobernadores de suprimirlas expresó que: “Lo que no se puede es hacer cambios en el último año, por eso digo que la Constitución es mala y para hacerlo debemos tener consensos. No podemos votar cada dos años, es un enorme gasto de dinero y existe corrupción vinculada a esto por la cantidad de partidos, muchos venden su nombre”.

Además adelantó las ganas que tiene su mujer, Chiche Duhalde. “Siempre quiere participar en la política, tiene mucha fuerza. Yo la acompaño en lo que puedo”, comentó.

Finalmente deja un perla futbolera sobre el club de sus amores: “Quiero cambiarle el nombre a Banfield, voy a hablar con socios para que se llame El Taladro Verde”. (Fuente Cadena 3)