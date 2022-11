Duro documento de las Mujeres radicales contra el Gobierno por los casos de femicidios

Un grupo de Mujeres radicales emitió un duro documento contra el Gobierno y cuestionaron la supuesta falta de políticas para poder bajar los índices de femicidios.

En el escrito aseguran que existen profundas falencias en las políticas provinciales y afirman que existe cierta complicidad entre las distintas dependencias estatales que no permite revertir la ola de violencia extrema.

Documento

Las Mujeres Radicales de Catamarca, reunidas en Encuentro Provincial camino al 25 N expresamos nuestra honda preocupación por las profundas falencias que advertimos en cuanto a las escasas o nulas políticas públicas tendientes a revertir la estructural violencia que nos atraviesa en todos los órdenes de nuestro quehacer cotidiano. Lamentamos que hoy en nuestra provincia, en lugar de discutir políticas reales de inclusión en lo laboral, educativo, salud o vivienda debamos encaminar nuestras preocupaciones en torno a preservar nuestra seguridad física y psicológica como la de nuestros hijos e hijas porque la violencia nos atraviesa y nos mata; aunque el relato gubernamental pondere con bombos y platillos lo que hace agua en la realidad cotidiana. Las estadísticas así lo demuestran.

Lamentamos que Catamarca siga formando parte de los primeros registros estadísticos nacionales en relación a femicidios, acto último de violencia que culmina poniendo fin a la vida de las mujeres. Así lo reflejan datos recabados por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, donde Catamarca figura entre las provincias con más casos de femicidios y de femicidios vinculados, superada por las provincias de Buenos Aires Santa Fé, Córdoba, Salta, Mendoza y Santiago del Estero.

Cuando la cuestión de Género constituye un nuevo paradigma de los cambios sociales nos preocupa la huelga de datos estadísticos que debería producir el gobierno provincial por contar con estructura y presupuesto para medir indicadores sociales que permitan la planificación de políticas de Estado acordes a la realidad que nos hiere con cada nuevo femicidio o hecho de violencia hacia mujeres e identidades diversas.

Los hechos también lo demuestran con el tercer nuevo femicidio registrado en Catamarca hace escasas semanas cuando su víctima llevaba un historial previo de denuncias y pedidos de ayuda, que nunca llegaron.

Por eso consideramos al Gobierno como potencial cómplice de Feminicidios cuando contando con los recursos financieros, presupuestarios no diseña ni mucho menos ejecuta políticas de Estado esperables para revertir tal realidad.

El Gobierno es potencial cómplice de Feminicidios cuando creadas las unidades ejecutoras, las vacía de recursos humanos y técnicos profesionalizados y en cambio, decide utilizar dichas estructuras orgánicas para la militancia partidaria o como caja política de los diferentes municipios del interior de la provincia. Es vergonzante que las Areas de Género Municipal en muchas localidades del interior lejos de ser espacios de contención al flagelo de la violencia sean utilizadas con fines espurios, donde la militancia partidaria encuentra asidero.

Lamentamos que en gran parte del interior de la provincia no haya unidades judiciales ni operadores judiciales, profundizando la vulnerabilidad de las personas que transitan situaciones de violencia debiendo realizar las correspondientes denuncias en comisarias donde por lo general la recepta un miembro de la Fuerza de Seguridad casi siempre amigo, familiar o victimario.

Otra falencia es la falta de residencias de tránsito o de emergencia para mujeres en situación de e violencia. Catamarca sólo cuenta con el Hogar Warmi, una residencia centralizada que produce el desarraigo de las mujeres del interior que para preservar sus vidas deben dejar a sus hijos/as, cuando lo ideal sería que haya refugios de esta naturaleza regionalizados.

Tampoco hay políticas efectivas de prevención de la violencia de género. Muchas mujeres desconocen, todavía, cuáles son las alertas para salir del círculo de violencia antes de que sea demasiado tarde.

Mientras el Gobierno Provincial no asuma la gravedad de la situación y tome la cuestión de Género como verdadera política de Estado, dote de racionalidad presupuestaria a las áreas de gestión específica, de recursos profesionales especializados para contener a las mujeres o ponga en funcionamiento casas de refugio, la acción política seguirá limitándose a mero discurso con frases y slogans de campaña.

EXIGIMOS que el gobierno se haga responsable y tome cartas en el asunto, tomando las decisiones políticas que hagan falta para que su efectividad sea real, y no quede en una pantomima más para un uso electoral en donde nada tiene que ver con la crisis existente en cada rincón de la provincia.

Proponemos lo siguiente:

Poner en funcionamiento los Fueros especializados en Violencia de Genero

Establecer unidades judiciales en localidades del interior

Asignar recursos humano especializado y profesionalizado en las áreas de genero de los municipios del interior de la provincia

Asignar presupuesto suficiente para el pleno funcionamiento de la secretaria de la Mujer, Genero y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

Promover campañas de concientización y sensibilización y prevención en los medios de comunicación sobre todo lo que son los delitos en contexto de violencia de genero.

Establecer un Observatorio de Genero para que se evalúen políticas publicas y se cuenten con estadísticas oficiales.