Dusso encabezó en Los Altos el acto por San Martín y la inauguración de obras

El vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, encabezó este lunes una intensa agenda institucional en el departamento Santa Rosa, que tuvo como uno de sus momentos centrales el acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia permitió honrar la figura del Prócer junto a la comunidad educativa y los vecinos de la jurisdicción, en una jornada marcada por la conmemoración patria y por una serie de actividades vinculadas con la presencia institucional en distintas localidades del departamento.

Durante su intervención, Dusso destacó especialmente la figura de San Martín y puso en primer plano su vocación de servicio, contraponiéndola con la búsqueda de intereses personales. En ese marco, remarcó que incluso frente a escenarios adversos o incomprendidos no deben resignarse los valores que orientan el compromiso con la comunidad.

"Es un momento que hoy nos exige, porque hay momentos de bonanza y momentos de adversidad. Pero en este momento donde hay tanta necesidad, hay que ocuparse todos los días para estar más cerca del vecino, más cerca del que necesita", expresó el vicegobernador.

La necesidad de un Estado presente

El mensaje de Dusso estuvo atravesado por la necesidad de fortalecer una presencia estatal cotidiana frente a las dificultades. En esa línea, enfatizó la importancia de consolidar un Estado presente, capaz de responder diariamente a las urgencias de la ciudadanía y de mantener cercanía con quienes atraviesan mayores necesidades.

La referencia al legado sanmartiniano se vinculó así con una concepción del compromiso público que, según lo expresado durante el acto, requiere asumir una defensa activa de la patria también en tiempos difíciles. La figura del General San Martín fue presentada como referencia para sostener los valores y la vocación de servicio aun cuando las circunstancias sean adversas.

Luego del acto se desarrolló el tradicional desfile cívico-militar, que contó con la participación y el despliegue de las fuerzas policiales, además de agrupaciones civiles de la localidad. De esta manera, la conmemoración reunió a representantes institucionales, integrantes de la comunidad educativa, fuerzas policiales, agrupaciones civiles y vecinos.

Acompañaron el desarrollo de las actividades la senadora nacional Lucía Corpacci, el intendente municipal Raúl Barot, el senador por Santa Rosa, Félix Jerez, el senador Rodolfo Santillán, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo. También participaron diputadas y diputados provinciales, junto con miembros del equipo de trabajo del Ejecutivo y del Senado.

Alijilán inauguró una nueva plaza central

La agenda institucional había comenzado en Alijilán, donde se desarrolló el acto oficial de inauguración de la nueva Plaza central José Antonio Valverdi.

El nuevo espacio fue pensado para la integración y el esparcimiento familiar, y la ceremonia contó con las palabras de los hijos de Valverdi, quienes realizaron un tributo a todo el pueblo y a la obra del homenajeado.

La inauguración constituyó uno de los primeros puntos de una jornada que combinó la conmemoración histórica con la puesta en funcionamiento de obras destinadas a distintos ámbitos de la vida comunitaria.

Durante el acto, el vicegobernador Dusso destacó el trabajo conjunto y coordinado que viene realizándose junto al municipio para concretar estas obras, poniendo el foco en el beneficio que representan para toda la comunidad.

La nueva plaza se incorporó así a la agenda de inauguraciones de la jornada como una obra vinculada directamente con el espacio de encuentro y recreación de los vecinos de Alijilán.

Salud y acceso a la tecnología en Los Altos

Posteriormente, la actividad se trasladó a la localidad de Los Altos, donde el vicegobernador, junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, habilitó la puesta en valor del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el Barrio Obrero.

La intervención apunta a reforzar y ampliar la capacidad de respuesta en materia sanitaria para toda la población, incorporando mejoras en un espacio destinado a la atención primaria.

La jornada también incluyó la inauguración de un nuevo Punto Digital, concebido para garantizar de manera inclusiva el acceso gratuito a la tecnología y a la capacitación.

El espacio cuenta con:

Un microcine.

Una sala de entretenimientos.

15 computadoras.

Acceso gratuito a la tecnología.

Capacitación de manera inclusiva.

La incorporación de este Punto Digital sumó a la agenda una dimensión vinculada con el acceso a herramientas tecnológicas y espacios de formación, mientras que la puesta en valor del CAPS del Barrio Obrero estuvo orientada a ampliar la respuesta sanitaria destinada a la población.