De película: vestidos como Gandalf, manifestantes protestaron contra Peter Thiel

Un grupo de manifestantes vestidos como Gandalf, uno de los personajes centrales de la saga El señor de los anillos, se concentró en Palermo Chico, zona donde reside el multimillonario Peter Thiel, para expresar su rechazo al desembarco del empresario en la Argentina.

La protesta se produjo luego de la reciente inversión de US$ 76 millones en Vista Energy realizada por Thiel y tuvo como principal recurso simbólico una referencia directa al universo creado por J. R. R. Tolkien, una elección vinculada con el conocido fanatismo del empresario por los libros y sus correspondientes películas.

La escena llamó la atención de los transeúntes que recorrían Palermo durante la tarde de este lunes feriado. Un gran grupo de personas caracterizadas como magos, con barba, saco y sombrero, comenzó a saltar al ritmo de una canción que decía: "el que no salta es dueño de Palantir y en la Argentina no va a poder vivir".

Los registros de la manifestación fueron compartidos posteriormente en redes sociales por distintos transeúntes que se encontraron con la particular escena.

"You shall not pass": el mensaje elegido

Además de los disfraces, los manifestantes llevaron una bandera sobre un lienzo blanco con letras negras. Allí podía leerse: "you shall not pass, la c... de tu madre".

La expresión "you shall not pass", que significa "no pasarás", es una de las frases más conocidas asociadas con Gandalf y se convirtió en un ícono a partir de la versión cinematográfica de la trilogía de El señor de los anillos, realizada por Peter Jackson.

La elección de la frase no fue casual dentro de la lógica de la manifestación. El personaje fue utilizado como referencia para cuestionar la llegada de Thiel al país y, al mismo tiempo, aprovechar uno de los elementos de la cultura que más directamente se vinculan con el empresario.

La protesta también incorporó otros cánticos relacionados con la saga. Entre ellos, una canción que decía: "Vos tenés palantires/ Para el ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol...", en otra muestra del tono utilizado durante la manifestación.

"Gandalf":

Por una protesta contra Peter Thiel en Palermo pic.twitter.com/1Hau2QfUcp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 18, 2026

El vínculo entre Thiel y el universo de Tolkien

La referencia a Gandalf adquiere particular relevancia por la relación que Peter Thiel mantiene con el universo creado por Tolkien. El empresario bautizó a su principal compañía como Palantir, en alusión a las piedras videntes que aparecen en El señor de los anillos y que permiten observar acontecimientos o lugares distantes.

Pero la utilización de nombres vinculados con la saga no se limita a Palantir. Thiel también aprovechó referencias de la ficción para denominar otras compañías, entre ellas Valar Ventures LP y Mithril Capital Management LLC.

Ese vínculo entre la actividad empresarial de Thiel y el imaginario de Tolkien fue precisamente el recurso elegido por los manifestantes para construir la puesta en escena de la protesta.

Las referencias a El señor de los anillos, además, exceden la figura del empresario. Dirigentes de derecha como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también utilizan referencias provenientes de los libros de Tolkien. Incluso el papa León XIV incorporó una referencia a Gandalf en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, donde abordó cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y la tecnología.

En ese documento, el sumo pontífice citó una frase atribuida a Gandalf: "No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los años que nos ha tocado vivir, erradicando el mal de los campos que conocemos...".

Palantir, datos y vigilancia

Detrás de las referencias literarias utilizadas durante la protesta aparece también una de las principales actividades empresariales vinculadas con Thiel: Palantir Technologies, una compañía estadounidense dedicada a la inteligencia y vigilancia de datos.

La empresa fue fundada en 2003 por Peter Thiel y Alex Karp, y su creación estuvo motivada en gran parte por los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Palantir construyó una fuerte presencia entre algunos de los gobiernos más poderosos del mundo. La compañía está valorada en más de US$ 20 mil millones y entre sus clientes figuran el Ejército de Estados Unidos, la CIA y el FBI, además de los departamentos de policía de Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.

La expansión de la compañía también generó en el último tiempo denuncias relacionadas con cuestiones éticas vinculadas con la super vigilancia.

Ese aspecto estuvo presente entre los temas abordados por los manifestantes, que durante sus expresiones hicieron referencias a países que contrataron los servicios de Palantir para utilizarlos en materia de Defensa, entre ellos Israel. De esta manera, la protesta no se limitó a cuestionar la inversión de Thiel en la Argentina, sino que también incorporó referencias a la actividad de la compañía que fundó y al debate alrededor del uso de los datos, la vigilancia y la tecnología.

Quién es Peter Thiel

Peter Thiel nació en Alemania y se crió en Estados Unidos. Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más influyentes, pero también controvertidas, de Silicon Valley.

Fue cofundador de PayPal y se convirtió en el primer gran inversor de Facebook. También desarrolló una carrera como inversor de capital de riesgo a través de Founders Fund, desde donde impulsó compañías como SpaceX y Stripe. Su trayectoria también se vinculó con el debate público sobre la representación de los comunes en el poder. Para Thiel, la actuación y la representación de los actores protagonistas de la política se desarrollará cada vez más a través de las redes sociales.

En ese marco, el empresario tiene un plan que contempla invertir fuertemente en energía y almacenamiento de datos.

Su actividad empresarial y su influencia política lo convirtieron en una figura de relevancia dentro de los debates sobre tecnología, inteligencia artificial, concentración de poder y el papel estratégico de los datos.

El desembarco de Thiel en la Argentina

Thiel se encuentra en la Argentina desde hace varios meses y, desde su llegada, incrementó significativamente sus inversiones en el país. Durante el segundo trimestre, compró acciones de Vista, la empresa conducida por Miguel Galuccio, por US$ 76 millones.

La operación modificó de manera significativa la composición de sus inversiones vinculadas con la Argentina. De no tener inversiones en acciones argentinas que cotizan en Nueva York, pasó a tener a los ADR de la petrolera que opera en Vaca Muerta como el segundo puesto de una cartera valuada en US$ 418,7 millones.

El empresario también mantuvo encuentros con distintos actores políticos y económicos. El 23 de abril se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada.

Thiel expresó en varias oportunidades que las ideas del presidente argentino tienen relevancia global. Además de Milei, mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y opositores, entre ellos Juan Grabois.