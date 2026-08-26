Dusso encabezó la jornada sobre coyuntura económica y mercado

El vicegobernador Rubén Dusso encabezó la apertura de la jornada denominada "Coyuntura, mercados y oportunidades para empresas", desarrollada en el Auditorio del Nodo Tecnológico de la Capital. La propuesta fue organizada de manera conjunta por la Vicegobernación de Catamarca y el grupo financiero Facimex Valores, con el objetivo de acercar herramientas de análisis macroeconómico y alternativas de financiamiento al sector privado local.

El encuentro reunió a representantes institucionales, responsables de empresas y emprendimientos locales en torno a una agenda centrada en el escenario económico actual, las dinámicas de los mercados y las herramientas disponibles para el desarrollo y la modernización del entramado empresarial de Catamarca.

La actividad contó con la presencia del subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo, y del director general del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci, además de responsables de empresas y emprendimientos locales que participaron de la jornada.

Analizar la economía y las oportunidades

La disertación principal estuvo a cargo de Alejandro Kowalczuk, director de Inversiones de Argenfunds, sociedad gerenta de Fondos Comunes de Inversión vinculada a Facimex.

Kowalczuk, reconocido economista con más de dos décadas de trayectoria en el mercado de capitales argentino, abordó durante su exposición distintos aspectos vinculados con el contexto económico y las perspectivas para el sector privado. Entre los principales temas desarrollados se encontraron:

El escenario económico actual .

. Las dinámicas del mercado .

. Las herramientas vinculadas con el análisis macroeconómico.

Las alternativas de financiamiento para el sector privado.

Una introducción al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

La jornada buscó, de este modo, generar un ámbito de intercambio y formación para que las empresas y emprendimientos locales puedan acceder a elementos de análisis relacionados con la coyuntura económica y las posibilidades que ofrece el mercado de capitales.

Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los puntos abordados durante la exposición fue la presentación introductoria del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), definido como un sistema de previsión financiera obligatorio para el sector privado destinado a afrontar el pago de indemnizaciones por desvinculación.

El sistema fue creado a través de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2026.

La incorporación de este tema a la jornada permitió poner sobre la mesa una de las herramientas que deberán considerar las empresas privadas ante su próxima puesta en funcionamiento. La exposición de Kowalczuk se desarrolló, así, en un contexto orientado a brindar información sobre instrumentos y mecanismos vinculados tanto con el escenario económico como con las necesidades de planificación financiera de las empresas.

Dusso destacó la formación

Al hacer uso de la palabra durante la apertura del encuentro, el vicegobernador Rubén Dusso remarcó la importancia estratégica de promover espacios de formación y asesoramiento financiero destinados al tejido empresarial catamarqueño.

El planteo estuvo orientado a destacar la necesidad de que las empresas locales cuenten con mayores herramientas para analizar el contexto y prepararse frente a los cambios que se aproximan en materia de incentivos y oportunidades para la inversión.

En ese sentido, Dusso hizo referencia a la próxima puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y subrayó la importancia de anticipar herramientas que permitan a las empresas posicionarse frente a ese nuevo escenario.

Para el vicegobernador, la capacitación constante y el acceso al mercado de capitales constituyen elementos fundamentales para acompañar los procesos de modernización del sector privado local.

La mirada puesta en el desarrollo productivo

Durante su intervención, Dusso vinculó la formación financiera y el acceso a nuevas herramientas con objetivos que abarcan la modernización empresarial, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo productivo de la provincia.

En ese marco, destacó que el acceso al conocimiento y a mecanismos de financiamiento puede cumplir un papel central para que las empresas locales puedan incorporar nuevas herramientas y desenvolverse dentro de un escenario económico en permanente análisis.

La jornada "Coyuntura, mercados y oportunidades para empresas" se desarrolló, de esta manera, como un espacio de análisis y asesoramiento dirigido al sector privado de Catamarca, con la participación de autoridades, especialistas y representantes de empresas y emprendimientos.