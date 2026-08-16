EE.UU. negó un cambio en la política exterior por Malvinas: "Mantenemos la neutralidad"

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, llegó al país en noviembre del año pasado y rápidamente se convirtió en uno de los principales canales de diálogo y contacto entre la Casa Rosada y Washington, en un contexto de creciente cooperación política, económica y de seguridad entre ambos países.

Con un vínculo consolidado con Javier Milei y todo el gabinete, Lamelas impulsa y reivindica los principales lineamientos de la estrategia de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, promovida por Marco Rubio por pedido del presidente Donald Trump.

En una entrevista exclusiva con TN, el diplomático abordó distintos aspectos de la relación bilateral y brindó definiciones sobre la cooperación militar, la lucha contra el narcotráfico, la posición estadounidense respecto de las Islas Malvinas, la presencia de China en sectores estratégicos de la Argentina, el Programa de Exención de Visado y la posibilidad de ampliar la provisión de equipamiento militar estadounidense.

La lucha contra el narcotráfico

Uno de los principales temas abordados fue la realización, por primera vez en la Argentina, de la 40° Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) junto a la DEA.

Lamelas destacó la importancia del encuentro y sostuvo que se trata de una de las conferencias más grandes e importantes que Estados Unidos organiza sobre control de drogas. Según explicó, participarán casi 1.000 personas, entre agentes del FBI, agentes de la DEA y personal del Ministerio de Seguridad.

El embajador también destacó resultados que, según sus declaraciones, alcanzó la Argentina durante este año:

350 narcotraficantes arrestados.

10 toneladas de cocaína confiscadas.

65 toneladas de precursores confiscados.

Para Lamelas, la realización de la conferencia en territorio argentino representa un punto de coincidencia entre ambos gobiernos. "Seguridad es un tema en donde tenemos lazos muy fuertes", afirmó. El diplomático también señaló que existe un diálogo para profundizar los vínculos entre organismos de ambos países. Mencionó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, el Ejército argentino, el FBI, la DEA y otras agencias.

En ese marco, destacó que funcionarios argentinos fueron invitados a conferencias en Estados Unidos vinculadas con drogas y mecanismos de intervención contra narcotraficantes. También mencionó el viaje de la ministra Alejandra Monteoliva a Panamá para participar de una conferencia sobre narcotráfico en la región.

Lamelas afirmó además que Estados Unidos está trabajando con Colombia y que continuará haciéndolo con la Argentina.

Cooperación militar dentro de las leyes argentinas

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos participe directamente con fuerzas militares dentro del territorio argentino, en un esquema similar al planteado en otros países de la región, Lamelas puso el foco en el marco legal argentino.

Ante la referencia a Ecuador y Paraguay, respondió que "ustedes tienen leyes aquí en Argentina y hay que respetarlas".

En ese sentido, sostuvo que ambos países están trabajando conjuntamente y que la cooperación puede concretarse mediante datos e inteligencia, mientras que para detener a los narcotraficantes debe utilizarse la legislación vigente. El embajador también destacó la reducción de los homicidios en Rosario y afirmó que específicamente ayudó para que disminuyera el nivel de alerta en esa ciudad.

Visa Waiver: una promesa antes de dejar el cargo

Otro de los puntos abordados fue el Programa de Exención de Visado, conocido como Visa Waiver. Lamelas aseguró que se trata de un tema que tiene especialmente presente y expresó su intención de ayudar a la Argentina a alcanzar los requisitos necesarios para ingresar al programa.

Explicó que existen aproximadamente 15 criterios que deben cumplirse. Entre ellos mencionó la necesidad de contar con sistemas de datos capaces de transmitir información hacia Estados Unidos de manera inmediata sobre sospechosos que ingresen al país.

El embajador afirmó que trabaja en este objetivo junto al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford. Su intención, según explicó, es que el Gobierno argentino alcance esos criterios antes de que termine su período como embajador.

"Es una promesa que voy a hacer hoy: voy a hacer todo lo posible para lograrlo", sostuvo, aunque aclaró que el proceso no se concretará en tres o seis meses porque requiere tiempo.

Ante la posibilidad de que el programa pueda estar listo hacia 2028, respondió: "Eso intentaremos".

La disputa con China y las redes de confianza

La presencia china en sectores estratégicos de la Argentina constituye otro de los ejes de la política estadounidense en la región. Durante la entrevista, Lamelas fue consultado por la situación de la Cooperativa CALF de Neuquén, que había denunciado presiones para cortar un vínculo contractual con Huawei.

El embajador confirmó que representantes de la cooperativa lo visitaron en la embajada y describió el encuentro como una reunión "muy cordial, diplomática y productiva".

Ante las denuncias de que representantes estadounidenses habían amenazado con revocar visas, Lamelas sostuvo que el presidente Trump y el secretario Rubio plantean que "una visa es un privilegio, no un derecho". Sin embargo, aclaró: "Nosotros estamos cuidando la casa de los Estados Unidos", aunque remarcó que su intención es avanzar y no amenazar a nadie, sino dialogar sobre aquello que pueden hacer conjuntamente.

Respecto de China, explicó que Estados Unidos busca que exista competencia entre diferentes equipos, servicios y productos. Su planteo apunta a que las empresas puedan comparar las distintas alternativas antes de decidir una compra y que exista un mercado libre para la competencia y las compañías estadounidenses.

Lamelas marcó una diferencia entre los equipos de Huawei y los de compañías como Nokia, Ericsson o Cisco. Según sostuvo, estas últimas cuentan con "redes de confianza" y "redes seguras", mientras que afirmó que Huawei y el Gobierno chino pueden acceder a los datos.

El embajador vinculó este punto con las inversiones estadounidenses en la Argentina. Mencionó específicamente a Chevron, que, según sus declaraciones, llega al país para invertir millones de dólares, y sostuvo que resulta más sencillo atraer inversiones si existen redes de confianza que permitan garantizar la protección de los datos.

Malvinas: "Eso no ha cambiado"

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posición de Washington sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Ante las versiones sobre un eventual cambio en la postura histórica de Estados Unidos frente al reclamo argentino de soberanía, Lamelas fue contundente.

"Estados Unidos tiene una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado", afirmó.

Consultado específicamente sobre informaciones relacionadas con un supuesto memo del Pentágono y sobre el pedido del presidente del Partido Republicano en Israel a Trump para que revisara la posición estadounidense, Lamelas sostuvo que no conocía esos hechos específicamente, aunque mencionó que había un correo electrónico.

De todos modos, reiteró que hasta ese momento la posición oficial respecto de las islas permanecía sin modificaciones. "Tenemos una posición de neutralidad", volvió a señalar.

F-16, Orion P3, Strikers y más ejercicios militares

En materia de defensa, Lamelas destacó la cooperación que ya existe entre ambos países. Consultado sobre la posibilidad de que Washington participe en la construcción de la base naval integral de la Argentina en Ushuaia, afirmó que actualmente no están hablando de esa base, sino de otros aspectos militares en los que existe una cooperación importante.

El embajador mencionó la reciente presencia del USS Nimitz, el portaviones estadounidense, y repasó algunos de los equipos cuya adquisición por parte de la Argentina contó con asistencia estadounidense.

Entre ellos mencionó:

F-16.

Orion P3 , considerados importantes para que la Argentina mantenga su soberanía sobre el mar y pueda evitar la pesca ilegal.

, considerados importantes para que la Argentina mantenga su soberanía sobre el mar y pueda evitar la pesca ilegal. Strikers.

Distintos ejercicios militares realizados entre ambos países.

Lamelas también recordó que participó personalmente en alguno de esos ejercicios, entre ellos uno desarrollado en la Base Belgrano.

Además, anticipó que habrá más ejercicios militares el próximo año. Consultado específicamente sobre los helicópteros Black Hawk, respondió que la Argentina quiere incorporarlos y que Estados Unidos está analizando en qué medida puede ayudar.

La mirada de Lamelas sobre Cuba

Por último, el embajador fue consultado por la situación de Cuba, un tema especialmente vinculado con sus propios orígenes. Su diagnóstico fue contundente: "Muy mala, muy mala".

Según sostuvo, en Cuba no hay comida ni luz y la población está sufriendo por el Gobierno cubano. También afirmó que actualmente el Gobierno cubano ya no cuenta con el respaldo que tenía anteriormente. Mencionó que el Gobierno de Maduro lo ayudaba y que antes recibía apoyo de Rusia, pero aseguró que ahora ya nadie los apoya.

Frente a ese escenario, Lamelas sostuvo que Cuba tiene una oportunidad: abrir el país, realizar elecciones democráticas y concretar un cambio de gobierno.

"Si Dios quiere, antes del fin de año algo puede pasar", afirmó. En ese punto destacó también el rol de Marco Rubio, a quien describió como cubano-americano y como alguien que entiende bien lo que sucede en la isla.

La entrevista concluyó con una pregunta sobre la posibilidad de que Estados Unidos adopte una acción más fuerte frente a Cuba, aunque sin llegar al nivel de lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela.