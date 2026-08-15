Pisa fuerte en Argentina: Peter Thiel invirtió US$ 76 millones en Vaca Muerta

El ecosistema financiero internacional ha puesto su atención en la reciente maniobra del multimillonario Peter Thiel. El magnate, reconocido globalmente por ser cofundador de PayPal —junto a Elon Musk— y actual dueño de Palantir, ha consolidado su primera gran apuesta en la Argentina. En un giro que combina el análisis macroeconómico con la visión de futuro de la inteligencia artificial, el excéntrico empresario ha decidido posicionar su capital en el sector energético, específicamente en Vaca Muerta.

La operación, que fue confirmada recientemente a través de una nota de Bloomberg, se cristalizó mediante la adquisición de acciones de Vista, la empresa petrolera liderada por Miguel Galuccio. La relevancia de este movimiento se ve reflejada en el "Form 13F", el informe trimestral que los fondos de inversión deben presentar ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.

Los detalles de una cartera concentrada

Según la documentación presentada ante el regulador estadounidense el pasado 14 de agosto de 2026, el fondo Thiel Macro LLC, vinculado al inversor de origen alemán, declaró una cartera con un valor total de US$ 418,7 millones. Los datos, que reflejan la composición del portafolio al 30 de junio de 2026, revelan una estrategia marcada por una alta concentración: el fondo solo mantiene posiciones en ocho compañías.

Dentro de este grupo selecto, la apuesta por la empresa de Galuccio destaca por su magnitud:

Posición en Vista: 1.189.792 ADS (American Depositary Shares).

Valoración: Aproximadamente US$ 76 millones al cierre del segundo trimestre de 2026.

Peso en el portfolio: Representa el 18% de la cartera bursátil reportada por el fondo, constituyéndose como la segunda posición más alta, solo superada por Amazon.

Participación accionaria: Equivalente al 1% del capital total de Vista.

El resto de la cartera de Thiel Macro está compuesto por nombres como Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy y X-energy, lo que subraya una convicción absoluta en la generación eléctrica y la infraestructura energética.

Energía: el insumo crítico para la era de la IA

El análisis de esta inversión sugiere una tesis de fondo clara por parte del empresario: la próxima revolución de la inteligencia artificial no se definirá únicamente por la supremacía en chips y software. Para Thiel, la ventaja competitiva residirá en quienes logren dominar la producción de energía necesaria para alimentar los centros de datos que sostienen a esta nueva tecnología. En este sentido, Vaca Muerta y Vista aparecen como piezas fundamentales dentro de su radar estratégico.

Vista, fundada en 2017 por Miguel Galuccio, se ha consolidado como la principal exportadora de petróleo de la Argentina. Con un enfoque estratégico en el yacimiento de Vaca Muerta, la compañía registra una producción de 160.000 barriles de petróleo y gas por día, destinando el 70% de dicho volumen a la exportación.

Argentina: un destino bajo la lupa de Thiel

La llegada de Thiel al país no ha pasado desapercibida, combinando sus intereses corporativos con una intensa agenda personal. Durante su estadía, el magnate adquirió una propiedad en Barrioparque, asistió al Superclásico entre Boca y River y participó en un torneo amateur de ajedrez en un club porteño.

No obstante, su interés excede lo recreativo. En abril de 2026, Thiel mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei. Durante la reunión, el empresario indagó sobre la sostenibilidad de las reformas económicas implementadas y la política tributaria respecto a las grandes fortunas.

Bajo la actual administración, se han reabierto los mercados de capital internacionales para las petroleras locales, un factor que, sumado a las inversiones en infraestructura como el oleoducto VMOS —donde Vista posee participación— y la presencia de jugadores globales como Chevron y Harold Hamm, configura un escenario de confianza que Thiel ha decidido aprovechar, convirtiéndose en un socio estratégico del potencial energético argentino.