El CD de Fray Mamerto Esquiú reconoció a vecinos e instituciones

El Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú realizó este jueves la segunda sesión especial del período legislativo 2026, una jornada destinada a homenajear a vecinos, vecinas, deportistas, trabajadores e instituciones que, a lo largo de los años, realizaron importantes aportes a la comunidad.

La sesión fue presidida por el presidente del cuerpo, Francisco Acosta, y contó con la participación de los concejales Valeria Sobrado, Patricia Agreguez, Tulio Canil y Néstor Noblega, integrantes del bloque Partido Justicialista, y del concejal Adrián Acevedo, perteneciente al bloque Juntos por el Cambio.

Asimismo, participó como invitada especial la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavidez, junto al senador Guillermo Ferreyra. Las autoridades, los homenajeados, sus familiares y vecinos acompañaron una jornada que tuvo como propósito reconocer y poner en valor la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de personas e instituciones vinculadas con la historia y el presente del departamento.

Durante la sesión especial se entregaron reconocimientos en diferentes ámbitos, abarcando trayectorias relacionadas con el servicio comunitario, el deporte, la educación, la cultura, la actividad religiosa, el trabajo y el compromiso social.

Al servicio de la comunidad

Entre los homenajeados estuvieron Lucas Armando Segura y Roberto Martín Velardez, integrantes de la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia de Catamarca, quienes recibieron un reconocimiento de interés legislativo por la labor que realizan.

También fue distinguido Carlos Alfredo Elizalde, con motivo de su jubilación. El reconocimiento puso en valor su destacada trayectoria laboral, especialmente por su desempeño como chofer de transporte público y por su aporte a la comunidad.

La jornada permitió además destacar la tarea cotidiana de los trabajadores municipales y beneficiarios de programas sociales que prestan servicios en la Planta GIRSU, quienes recibieron un reconocimiento por la labor que desarrollan diariamente.

El deporte, uno de los grandes protagonistas

Una parte importante de los reconocimientos estuvo destinada a deportistas y equipos que representan al departamento en diferentes disciplinas y competencias. En el ciclismo, el Concejo expresó su reconocimiento, beneplácito y orgullo institucional hacia la joven ciclista María Milagros Cejas, por su destacada trayectoria en el ciclismo de ruta y pista, su compromiso con la disciplina y su permanente representación del departamento en competencias provinciales y nacionales.

También fue distinguido Juan Marcelo Álvarez, deportista de la disciplina de tiro con arco e integrante de la Selección Argentina de Tiro con Arco, en reconocimiento a su trayectoria y desempeño deportivo.

El joven rugbier Lucas Santino Centurión, jugador de Los Teros Rugby Club, recibió asimismo un reconocimiento por su destacada trayectoria deportiva, su compromiso, dedicación y los logros obtenidos en el ámbito del rugby regional y nacional.

En materia futbolística, el cuerpo legislativo reconoció la brillante participación y la obtención de títulos del equipo de fútbol de Primera División del Club Defensores de Esquiú, destacando sus logros deportivos y la representación del departamento.

De igual manera, fue homenajeado el equipo de fútbol femenino del Club Defensores de Esquiú, por su destacada participación y la obtención de títulos. Por sus trayectorias deportivas también fueron distinguidos Aldo Javier Ibáñez y Julio César Jaimez, cuyos recorridos y aportes al deporte fueron reconocidos durante la sesión.

Además, el joven futbolista Eric David Bustamante recibió un reconocimiento de interés legislativo, social, deportivo y cultural por su desempeño dentro de la disciplina.

Un homenaje a la cultura

En el ámbito cultural se realizó un reconocimiento post mortem a Rolando Joel Barros, hacedor cultural del departamento de Fray Mamerto Esquiú. El homenaje se otorgó en mérito a su invaluable labor en el rescate, preservación y difusión de las expresiones culturales y populares, así como por su desinteresado aporte a la comunidad.

Por otra parte, Adolfo "Titilo" Herrera fue declarado Ciudadano Destacado del departamento, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo educativo, cultural, social, deportivo, religioso, político y comunicacional de la comunidad.

También fue homenajeada Rosa María Inés Aldao, vecina de Piedra Blanca, por su vocación de servicio en la formación educativa y por su contribución a las instituciones y a la comunidad del departamento. En la misma línea, se reconoció a Simón Mamerto Ayosa por sus 40 años de trayectoria y vocación de servicio en la formación educativa y cultural, destacando su compromiso con la comunidad de Fray Mamerto Esquiú.

Instituciones y trayectorias históricas

Durante la sesión también fue declarada de interés municipal la conmemoración del 5º aniversario de la Casa de la Mujer de Fray Mamerto Esquiú, celebrado el 14 de agosto de 2026.

La declaración reconoció la trayectoria, el compromiso y la labor desarrollada por la institución durante sus cinco años de existencia. Dentro de los homenajes de carácter histórico, se otorgaron honores post mortem al oficial de Policía Francisco Ramón Acevedo, en reconocimiento a su valor y entrega en cumplimiento del deber el 12 de agosto de 1974, en Capilla del Rosario.

También fue reconocida Beatriz Zurita de Monasterio, cuya trayectoria fue declarada de interés parlamentario, comunitario, social e histórico por sus más de cincuenta años de labor al frente de la histórica Despensa y Panadería Monasterio, comercio emblemático de la localidad de San José de Piedra Blanca.

El recuerdo y legado de Fray Mario Fuenzalida

La jornada incluyó además un reconocimiento post mortem e in memoriam a Fray Mario Fuenzalida, al cumplirse el 17 de agosto de 2026 el sexto aniversario de su fallecimiento.

El homenaje puso en valor su legado pastoral y social, así como su compromiso con el proceso que llevó a la beatificación de Mamerto de la Ascensión Esquiú.

También se destacó su dedicación a la enseñanza de valores, la promoción de la paz y la asistencia a los más necesitados, aspectos que formaron parte del reconocimiento realizado durante esta sesión especial.