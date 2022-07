El CD de Tinogasta quedó acéfalo tras la renuncia del viceintendente

El Viceintendente de Tinogasta, Daniel Cerezo presentó su renuncia al cargo, por lo tanto el Concejo Deliberante (CD) quedó acéfalo y se espera que en los próximos días se resuelva quien será su reemplazante.

A través de un comunicado, el funcionario explicó que “Hace varios meses vengo rindiendo para un ingreso a un espacio laboral relacionado a mi carrera, para la cual me preparé, y se dio esta oportunidad de presentarme a un concurso y lo conversé en mi familia y obviamente, con el Intendente Nóblega (Sebastián), con el cual me une una amistad y el proyecto político que nos tuvo juntos en esta gestión y por el cual seguiré trabajando, más allá que ahora lo haga desde otro lugar. Creo que fue difícil decidir, pero era una ocasión que no podía dejar pasar tampoco y por ello tomé esta decisión y la quería comunicar a toda la gente, porque muchos de ellos me dieron el voto de confianza y a los cuales les estoy muy agradecido y espero no haberlos defraudado”, remarcó.

Cerezo asumido el cargo en diciembre de 2019, junto al actual Intendente Nóblega, y cuyo mandato vence el diciembre de 2023.

Desde la semana pasada y hasta tanto se resuelva esta situación, el concejal Pedro Chaile estará cargo provisoriamente del Cuerpo Legislativo.