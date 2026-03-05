El corte de la Ruta 40 se intensifica ante la falta de acuerdo salarial municipal

El conflicto gremial en la ciudad de Belén ha alcanzado un punto crítico durante esta jornada de jueves, con la persistencia de un corte de tránsito sobre la Ruta Nacional 40. La medida de fuerza, encabezada por empleados municipales, se localiza estratégicamente en el acceso sur a la ciudad, generando demoras significativas y una circulación vehicular que solo se habilita de manera intermitente. Lo que comenzó como una manifestación durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante ha escalado en una protesta sostenida, cuyo eje central es un reclamo de recomposición salarial urgente.

El reclamo de base: la disparidad salarial

El pedido de los trabajadores municipales es concreto y apunta a modificar la escala vigente de manera sustancial. El sindicato y los grupos autoconvocados exigen que el salario básico para la categoría 10 alcance la cifra de 800.000 pesos. Según el diagnóstico planteado por los propios empleados, la situación actual es insostenible: los sueldos para dicho escalafón se encuentran hoy en un rango que oscila entre los 290.000 y los 310.000 pesos, una brecha que, según argumentan, se ve afectada además por las variaciones propias de la antigüedad de cada trabajador.

Esta exigencia fue trasladada directamente a las autoridades municipales. De hecho, en el marco de la jornada, representantes de los manifestantes fueron recibidos por el intendente en su despacho. Durante este encuentro, los trabajadores reiteraron la necesidad de una actualización que les permita paliar el deterioro de sus ingresos, manteniendo firme su postura de no levantar el corte hasta obtener respuestas concretas y satisfactorias a sus demandas.

La encrucijada financiera del municipio

Por su parte, desde el Ejecutivo municipal se ha hecho énfasis en la complejidad del escenario presupuestario. La administración local sostiene que, si bien el reclamo es conocido y atendido en la mesa de diálogo, la realidad económica de la comuna presenta limitaciones estructurales que dificultan la posibilidad de acceder a un aumento de la magnitud solicitada.

Para ilustrar esta situación, desde el municipio se detalló la siguiente estructura técnica de ingresos y egresos:

Ingresos mensuales: La comuna percibe aproximadamente 800 millones de pesos en concepto de coparticipación.

La comuna percibe aproximadamente en concepto de coparticipación. Egresos salariales: Del total de esos fondos, cerca de 670 millones de pesos se destinan exclusivamente al pago de la masa salarial.

Bajo este esquema financiero, las autoridades argumentan que el margen de maniobra es extremadamente reducido. El peso que representan los salarios sobre el total de los fondos de coparticipación deja poco espacio para incrementar las partidas sin comprometer el normal funcionamiento del resto de las áreas municipales.

Incertidumbre sobre el futuro de la medida

La persistencia del corte en la Ruta Nacional 40 mantiene a la ciudad de Belén en una situación de virtual aislamiento en su acceso sur, impactando directamente en el tránsito de una de las arterias viales más importantes del país. La modalidad de habilitación intermitente del paso ha sido la única respuesta para mitigar el caos vehicular, pero no representa una solución definitiva.

Los manifestantes han dejado claro que la medida de fuerza no se detendrá hasta que se establezca un canal de diálogo que derive en una propuesta salarial que se acerque a sus expectativas. Mientras tanto, la administración municipal sigue analizando las cuentas públicas en busca de una alternativa, en un conflicto que refleja la compleja realidad de las finanzas municipales frente a las demandas de recomposición salarial en el actual contexto económico.