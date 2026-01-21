El embajador de EEUU en Argentina aportó 12 cajas con mangueras para los incendios en Chubut

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, comunicó este miércoles el envío de equipamiento para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, una situación que genera atención en todo el país, incluidas provincias como Catamarca, recurrentemente impactadas por emergencias ambientales.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de X del diplomático y consiste en la entrega de 12 cajas con mangueras, llaves de conexión y equipos de comunicación destinados a combatir el fuego en Puerto Patriada, Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Lamelas, el equipamiento incluye mangueras identificadas como "made in Germany" y elementos de conexión utilizados habitualmente por brigadistas forestales. Las cajas presentan banderas estadounidenses impresas y fueron entregadas como parte de un esquema de cooperación bilateral.

"Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita. Frente a los incendios en la Patagonia, respondimos al pedido de asistencia con equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios y cuidar a quienes protegen a sus comunidades", expresó el embajador en su publicación.

Reclamos de brigadistas y críticas al manejo del fuego

En las fotografías compartidas se observa al director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, firmando el acta de entrega del equipamiento. Dicho organismo incorporó bajo su órbita al Servicio Nacional del Manejo del Fuego a comienzos de 2025, tras una decisión adoptada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La presencia oficial en la Comarca Andina volvió a coincidir, como ya había ocurrido el año anterior, con acusaciones del Gobierno nacional hacia el Pueblo Mapuche, al que se señaló sin pruebas como responsable de los focos ígneos. Paralelamente, organizaciones ambientales y trabajadores del sector cuestionaron los recortes presupuestarios sostenidos, entre ellos la eliminación del fondo fiduciario que financiaba la Ley de Bosques y el debilitamiento de las políticas de prevención.

Mientras el incendio en el Parque Nacional Los Alerces continúa activo, brigadistas y trabajadores de Parques Nacionales reiteraron reclamos por bajos salarios, precarización laboral y falta de estabilidad contractual.

Las quejas se intensificaron luego de que el presidente Javier Milei agradeciera la labor de los combatientes del fuego mediante una imagen generada con inteligencia artificial, sin viajar a la zona afectada.

"Ahora nos llaman héroes, pero durante años sufrimos castigos salariales y contratos trimestrales, siempre con la incertidumbre de no saber si íbamos a seguir trabajando", expresó Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales.