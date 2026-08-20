El FIDA y la FAO evalúan nuevos proyectos de desarrollo rural y productivo en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión estratégica con la comitiva del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y referentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), marcando el cierre formal de una amplia agenda de trabajo y territorio desplegada por la misión en la provincia de Catamarca.

Del encuentro con el mandatario provincial participaron activamente el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella. Es menester señalar que, durante la jornada previa a su importante recorrida por el interior provincial, la comitiva ya había mantenido un fructífero encuentro de trabajo con el vicegobernador Rubén Dusso, cimentando así un respaldo político transversal a las gestiones en curso.

Proyecciones futuras y declaraciones oficiales

El vicepresidente de Operaciones del FIDA, Donal Brown, destacó de manera categórica los alcances del trabajo realizado durante la presencia de la delegación en el territorio catamarqueño. El alto funcionario internacional explicó con precisión que el objetivo central de la visita fue "ver algunos de los proyectos anteriores financiados por el FIDA, pero también discutir con el Gobierno provincial un nuevo proyecto para analizar cómo podemos seguir apoyando el desarrollo rural".

Respecto del balance del trascendental encuentro con el gobernador Raúl Jalil, Brown confirmó la sintonía institucional alcanzada al expresar que "estamos de acuerdo en avanzar en un nuevo proyecto para el próximo año". Asimismo, el vicepresidente de Operaciones del organismo detalló las áreas estratégicas clave en las acuciosas líneas de análisis que se profundizarán próximamente:

Turismo rural: Potenciación de las experiencias de hospitalidad y arraigo en las comunidades locales.

Cadenas de valor de producción: Foco absoluto en potenciar el marketing y la comercialización directa de los pequeños productores.

Infraestructura hídrica: Análisis técnico sobre cómo aumentar el riego de las colonias en las zonas cercanas a la ciudad.

Composición de la alta comitiva internacional

La relevancia institucional de la visita quedó ratificada por la jerarquía de los especialistas que integraron ambas misiones multilaterales.

Por parte del FIDA, la comitiva estuvo compuesta por los siguientes nombres y cargos:

Donal Brown (Vicepresidente de Operaciones).

Rocío Medina (Directora regional para América Latina y el Caribe).

Juan Diego Ruiz (Director país saliente).

Laura Mattioli (Directora país entrante).

Luisina Solari (Consultora técnica).

Por parte de la FAO, acompañaron la misión de manera directa:

María Laura Escudero (Referente para FAO Argentina).

Julia Cabello (Asesora).

Itinerario productivo en el departamento Belén

A lo largo de su riguroso e intenso itinerario por el departamento Belén, la misión internacional estuvo permanentemente acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y miembros de su gabinete ministerial. En el transcurso de esta recorrida, la comitiva tomó un contacto directo y presencial con diversas iniciativas de desarrollo productivo genuino que caracterizan a la región.

En la localidad de Laguna Blanca, la comitiva visitó el Proyecto Acuícola "Arcoíris de la Puna", el cual constituye una iniciativa focalizada estrictamente en la cría y cultivo de truchas como una alternativa productiva sostenible destinada a los pequeños productores de la Puna catamarqueña.

Posteriormente, en la cabecera departamental de Belén, los distinguidos representantes del FIDA y la FAO recorrieron detalladamente las instalaciones físicas de la Cooperativa Arañitas Hilanderas y el salón de exposición del reconocido artesano Ramón Baigorria, logrando conocer muy de cerca el incalculable valor agregado que posee el trabajo textil tradicional de la zona.

Finalmente, en la histórica localidad de Londres, se mantuvieron reuniones de gran valor humano y técnico con artesanas, artesanos y referentes clave de la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña. Mediante estas acciones, se continuó fortaleciendo el acompañamiento institucional a la elaboración de piezas únicas de fibra de vicuña, consolidando este producto como un auténtico sello de la identidad productiva local ante los ojos de los organismos internacionales.