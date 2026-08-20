Milei sobre economía y natalidad: "Estamos pagando caro la locura de los pañuelitos verdes"

El presidente Javier Milei vinculó la baja natalidad en Argentina con las dificultades para sostener el crecimiento económico y afirmó que el país "está pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes", en una crítica abierta al derecho al aborto legal.

El planteo apareció dentro de un extenso discurso en el que el mandatario repasó su visión sobre la economía, la evolución de la inflación, el crecimiento, el empleo, las cuentas públicas y distintos indicadores sociales. En ese contexto, reconoció que "falta un montón" en el frente social, aunque defendió el rumbo general de su gestión.

Al introducir su análisis sobre la población, Milei vinculó la evolución demográfica con su visión sobre el mercado de trabajo y el capital. Según explicó, el hecho de que Argentina no alcance una tasa de crecimiento de la población que permita la reposición tiene consecuencias tanto sobre la expansión económica como sobre el sistema previsional.

Instantes después, profundizó su postura con una definición directa: "Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento. Y ni les cuento en términos de sistema previsional".

El argumento quedó así incorporado a su evaluación general sobre la economía y a la discusión que el Presidente planteó sobre el presente y el futuro del país.

"La foto sigue siendo horrible"

Antes de abordar la cuestión demográfica, Milei había definido los objetivos centrales de su programa económico. "Mi mandato fue bajar la inflación y hacer crecer la economía. Bueno, digo, yo voy a cumplir con mi mandato", sostuvo.

El Presidente, sin embargo, reconoció que todavía quedan problemas por resolver. "¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina", afirmó ante el aplauso del auditorio.

La frase sintetizó la mirada que presentó durante su exposición: un reconocimiento de que la situación social todavía es dura, combinado con la defensa de una trayectoria que, según su interpretación, continúa mostrando una evolución favorable. En un discurso de 58 minutos, el mandatario utilizó distintos indicadores para comparar la situación económica con la de gobiernos anteriores y respaldar su evaluación.

La inflación y la comparación con gobiernos anteriores

Uno de los principales ejes de la exposición fue la evolución de la inflación. Milei aseguró: "Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5; es decir, bajamos 85% de la inflación".

En ese mismo repaso, realizó comparaciones con las administraciones anteriores y cuestionó incluso la gestión de Mauricio Macri, en un contexto en el que se habla de una negociación para cerrar un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. El Presidente señaló:

La inflación con la que asumió Cristina Kirchner fue del 8,5% y la entregó en 26,9% , lo que, según Milei, significó acelerarla en 216,5% .

fue del y la entregó en , lo que, según Milei, significó acelerarla en . Mauricio Macri recibió una inflación del 26,9% y la entregó en 53,8% , por lo que Milei sostuvo que la duplicó.

recibió una inflación del y la entregó en , por lo que Milei sostuvo que la duplicó. Alberto Fernández asumió con una inflación del 53,8% y la entregó en 211%, lo que el Presidente calculó como un incremento del 292,9%.

Milei también se refirió a la evolución de los precios mayoristas. Recordó que cuando su administración llegó al Gobierno, en diciembre, la inflación mayorista fue del 54%, mientras que la de julio comenzó con cero y registró 0,8%.

En ese marco, recordó que había prometido realizar un nuevo recital cuando el índice de inflación comenzara con cero y señaló que parte de su equipo le respondió que ya estaba trabajando en ello.

Crecimiento, ajuste fiscal y reducción de la pobreza

La actividad económica fue otro de los puntos centrales del discurso. Milei sostuvo que la economía ya presenta una mejora frente al arrastre previo y utilizó como referencia el EMAE desestacionalizado. "Cuando tomamos el EMAE desestacionalizado, en diciembre del 23 y miramos qué pasó en el 24, crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad", afirmó.

A esa referencia sumó otro dato para defender el desempeño general: "Argentina creció el 4%. Es decir, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de diez puntos porcentuales".

El Presidente también vinculó el ajuste fiscal con una mejora que, según su planteo, alcanzó tanto a las cuentas públicas como a la situación social y financiera. "Llegamos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI", sostuvo.

Luego enumeró otros indicadores:

Afirmó que bajaron impuestos por tres .

. Sostuvo que esa reducción significó devolver a los argentinos USD 100 mil millones .

. Afirmó que se sacó a más de 14 millones de personas de la pobreza .

. Indicó que la indigencia pasó del 20% al 6% .

. Señaló que la pobreza infantil bajó del 70% al 42%.

En materia de deuda y riesgo país, Milei sostuvo que la relación deuda-producto también disminuyó luego del ordenamiento de las cuentas públicas.

"Si limpio el efecto de deuda intrasector público, pasar de 100% del PBI a menos del 40. La contracara es que el riesgo país de niveles de 3.000 cuando nosotros llegamos, hoy está entre los 450 y los 500 puntos", afirmó.

El cierre de empresas y la discusión sobre el empleo

Otro de los puntos que abordó Milei fue uno de los argumentos más repetidos contra su modelo económico: que la apertura y la desregulación provocan el cierre de empresas. El Presidente reconoció que existen empresas que desaparecen, pero sostuvo que observar únicamente ese fenómeno ofrece una imagen incompleta.

"Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente diez personas", afirmó.

A partir de ese planteo, calificó de "deshonesto intelectualmente" el enfoque de quienes contabilizan solamente los cierres de empresas.

Según su argumento, para evaluar el fenómeno completo es necesario observar simultáneamente las empresas que dejan de operar y las que aparecen y generan nuevos puestos de trabajo, en lugar de mirar solamente una de las dos caras. Milei utilizó la evolución del desempleo como uno de los indicadores para sostener su posición.

"Si fuera tan así que son todas las que cierran y no abre ninguna, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando. Está en 7,8%", señaló.

El mandatario agregó otro elemento relacionado con la composición del mercado laboral. Advirtió que observar exclusivamente el empleo formal también puede distorsionar el diagnóstico, debido a que el sector informal representa, según indicó, el 50% del mercado y registra una suba salarial de más del 40%.

Por eso insistió: "Solamente mirar esos dos sectores ustedes saben que es deshonesto intelectualmente".