Cerimedo pidió declarar y negó una relación de pareja con Nadia Beller

El especialista en campañas digitales Fernando Cerimedo declaró de forma voluntaria en la causa que investiga un presunto delito de tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada y militante Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado ocurrido el lunes en la puerta de un hotel de Bolivia.

Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual consultor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, brindó su versión ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En su declaración, relató cómo conoció a Beller y buscó despegarse de las acusaciones vinculadas con violencia de género.

Según la información a la que tuvo acceso el medio local El Deber, Cerimedo afirmó que conoció a Beller en octubre de 2025, a través de un amigo en común.

El especialista explicó que el vínculo comenzó a partir de una cuestión relacionada con un decreto y que posteriormente ambos mantuvieron encuentros personales. "En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto", aseguró.

La declaración fue incorporada a la imputación presentada por la comisión fiscal, encabezada por Yolanda Aguilera, y presentada ante el juez que interviene en la causa.

Qué dijo sobre el último encuentro con Beller

En su declaración, Cerimedo también se refirió a cuándo vio por última vez a Beller y a los movimientos que realizó antes y después del ataque.

El especialista afirmó que se encontró con ella el lunes 17 de agosto, horas antes del episodio armado ocurrido frente al hotel. Según su relato: "El día domingo, 17 de agosto, nos vimos, me dijo que iba al hotel (Viru Viru, donde ocurrió el ataque). El lunes 18 se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00".

La referencia a esas horas previas al ataque forma parte de la declaración incorporada a la causa y de la versión que Cerimedo presentó voluntariamente ante las autoridades. Mientras tanto, la investigación continúa con distintas medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Sobre la prisión preventiva

Este jueves, la Justicia de Bolivia deberá resolver si Cerimedo continúa detenido y si se dicta en su contra una prisión preventiva por 180 días por la tentativa de homicidio.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, reiteró durante las últimas horas que Cerimedo es el "principal acusado" por el hecho. Actualmente permanece aprehendido en celdas policiales. Por su parte, la fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión encargada de investigar el ataque, confirmó que ya se tomó declaración a la víctima.

Aguilera también detalló otras medidas desarrolladas durante la investigación. Entre ellas, señaló que fueron recopiladas las grabaciones de las cámaras de seguridad y que se realizaron otros actos investigativos.

La pesquisa, de esta manera, avanza a partir de la declaración de Beller, los registros audiovisuales y las restantes diligencias dispuestas por la comisión fiscal.

Dos hombres disfrazados de repartidores

El ataque contra Beller ocurrió en las puertas de un hotel de la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima. Según confirmaron la Policía y la Fiscalía, dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio se acercaron a la mujer. Uno de ellos le disparó varias veces, mientras que el segundo le robó sus pertenencias.

El episodio derivó en una investigación por el presunto intento de feminicidio y en la posterior detención de Cerimedo. El especialista fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Había llegado procedente de La Paz, horas después del ataque armado.

La secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon el ataque se encuentran actualmente bajo investigación de la Fiscalía y la Policía bolivianas.

Beller denunció un supuesto encubrimiento

Luego de sobrevivir al ataque, Nadia Beller, quien tuvo vínculos tanto con la izquierda como con la derecha bolivianas, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja.

Además, pidió que la investigación no sea declarada en reserva, con el objetivo de poder acceder a las actuaciones y a las investigaciones relacionadas con el caso. Su declaración ya fue tomada por la comisión fiscal que interviene en la causa. Paralelamente, los investigadores avanzaron con la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad y otras diligencias.

La situación judicial de Cerimedo quedará determinada este jueves, cuando se analice el pedido de prisión preventiva por 180 días.

El vínculo de Cerimedo con Milei y Paz

El caso también vuelve a poner el foco sobre la trayectoria política y profesional de Fernando Cerimedo.

El especialista en campañas digitales formó parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. También fue vinculado a la investigación desarrollada en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

En 2021, además, fundó el portal La Derecha Diario. En Bolivia, su vínculo con el actual presidente Rodrigo Paz también fue objeto de precisiones por parte del Gobierno.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo no fue asesor de Paz, sino "un colaborador cercano" durante la campaña para las elecciones generales de 2025.

Según Gálvez, posteriormente Cerimedo "siguió colaborando" en algunos "temas concretos de comunicación", aunque sin formar parte de la estructura del Estado.