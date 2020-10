El foco de la nueva cuarentena estará puesto en el interior: cuáles son las seis provincias más complicadas

Con el foco puesto en mantener o aumentar las restricciones de movimiento en el interior del país, el presidente Alberto Fernández anunciará esta tarde una nueva etapa de cuarentena para mitigar el COVID-19 acompañado por varios gobernadores de provincias que están gravemente complicadas por el incremento de contagios.

La puesta en escena se daría después de las 17 en la residencia de Olivos donde el Presidente busca mostrar un bloque monolítico de mandatarios provinciales que lo acompañen en este nuevo anuncio de aislamiento social obligatorio en un momento donde el AMBA ya no es el eje central de preocupación sino el avance del coronavirus en el interior.

Alberto Fernández mantendrá a las 16 una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Casa Rosada y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los seguirá por videoconferencia porque está aislado por haber estado en contacto estrecho con un contagiado. Más tarde se sumarán al anuncio algunos gobernadores de distritos que están complicados en el avance del COVID-19.

Este mediodía el ministro de Salud, Ginés González García, se encontrará con los expertos en epidemiología y el Consejo Federal de Salud para evaluar los últimos datos de COVID-19 en todo el país.

Según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, está viajando a Buenos Aires para sumarse al anuncio de Alberto Fernández y otros mandatarios como Juan Schiaretti (Córdoba), Jorge Capitanich (Chaco) y Juan Manzur también estarían conectados para darles respaldo a los anuncios presidenciales de la nueva etapa de la cuarentena.

Las provincias que más complicadas están hoy por el incremento de casos de COVID-19 son Tucumán, Santa Fe, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén y Mendoza, entre otras.

La idea del Gobierno nacional es que cada provincia asuma una “mayor responsabilidad” en el manejo de la cuarentena y que no se dude en restringir si es necesario. Algunos mandatarios plantean que si la situación sanitaria se puede controlar no haría falta instrumentar más restricciones de movimiento para no dañar aún más las economías provinciales.

Sin embargo, la idea del Gobierno es que haya un seguimiento muy severo de los aumentos de contagio para evitar mayores problemas y restringir si hace falta.

“El Presidente nos dijo claramente que no nos debe temblar el pulso si hay que volver a Fase 1 y restringir si vemos un aumento de casos”, explicó a Infobae un gobernador del NOA.

Se refería así a la videoconferencia de anoche que mantuvo durante más de tres horas el Presidente con los 24 gobernadores para evaluar la situación de la pandemia y definir un nuevo esquema de cuarentena.

Allí hubo un pronunciamiento político de todos los gobernadores, que destacaron el consenso que se logró en torno a la educación y el regreso a las actividades escolares según la situación sanitaria de cada jurisdicción.

Por otra parte, en el intercambio de experiencias y casos, los gobernadores plantearon la necesidad de ser solidarios y rescataron que a lo largo de la pandemia la Nación mantuvo una “política federal y equitativa” en las medidas de contención social y sanitaria que se dieron como el IFE, la ATP o la Tarjeta Alimentaria ampliada.

Tanto Alberto Fernández como Ginés González García destacaron el trabajo que se realizó en el AMBA entre Nación, la provincia y la CABA para mitigar el coronavirus. Para el Gobierno, la coordinación entre estas tres jurisdicciones fue esencial durante la pandemia para contener el virus.

En adelante, el foco estará puesto en el interior del país donde está concentrado el 65% de los casos de COVID. En el repaso de los datos se informó que en la provincia de Buenos Aires bajaron de 5.300 a 3.600 los casos de contagio por semana epidemiológica.

Otro gobernador de una provincia de la Patagonia destacó ante Infobae que hay mucha preocupación por el aumento de contagios en el interior, por lo que “amerita seguir las recomendaciones del ministro de Salud de la Nación de ser estrictos y tomar decisiones drásticas”. Lo mismo opinaba un referente del NOA.

Con el reporte sanitario diario en la mano que confirmó 15.454 nuevos casos de COVID-19 y que suman 856.369 positivos en el país y un total de 22.710 muertes, el Presidente escuchó los reclamos y preocupaciones de los mandatarios provinciales.

Si bien en el AMBA se percibe cierto amesetamiento de los contagios, con 5.184 nuevos casos en Buenos Aires y 937 en la CABA, el interior del país presenta picos de contagio preocupantes en provincias como Córdoba, que hoy registró 2.090 casos y suma 47.032; Entre Ríos con 220 contagios que suma 8.839; Jujuy, 119 reportados hoy y un total de 16.474; Mendoza con 697 nuevos contagios y un total de 30.033; Neuquén con 409 y un total de 11.099; Santa Fe, que hoy reportó 2.099 casos y ya llega a 57.130 y Tucumán con 1.859 contagios y un total de 23.236.

La ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo en el interior un tema de mucha preocupación con el 63% promedio. (Fuente Infobae)