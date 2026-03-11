Paro de ATE: vuelos afectados del 18 al 24 de marzo

La actividad aerocomercial en la Argentina se prepara para enfrentar una semana crítica. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha ratificado la convocatoria a un paro nacional que tendrá un impacto directo en el funcionamiento de los aeropuertos de todo el territorio nacional. La medida, que se extenderá desde el 18 hasta el 24 de marzo, responde a lo que el gremio califica como un incumplimiento sistemático de las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) respecto a los compromisos salariales alcanzados previamente.

Detalles operativos de la medida

La interrupción de los servicios no será total durante toda la jornada, sino que se concentrará en franjas horarias específicas que han sido definidas para maximizar la visibilidad del reclamo sindical. La medida de fuerza impactará en más de 27 aeropuertos del país y se llevará adelante diariamente de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos períodos de retención de tareas, el gremio ha garantizado que solo se mantendrán operativos los vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales, lo que implica que el resto del tráfico aerocomercial quedará paralizado. Este cronograma, que abarca una semana completa, coincide con un periodo de alta sensibilidad logística, lo que anticipa complicaciones significativas para miles de pasajeros que tienen programados sus viajes.

El trasfondo del conflicto salarial

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante al señalar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esta profundización del conflicto. A través de un comunicado oficial, el dirigente manifestó que el Gobierno llevó el conflicto salarial al límite al decidir no pagar los aumentos acordados en la ANAC. Para la cúpula sindical, la decisión de ir al paro surge como una respuesta directa a una serie de promesas incumplidas. En la misma línea se expresó la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, quien brindó detalles sobre las instancias de negociación previas. Según explicó la dirigente, a principios del mes pasado, el gremio mantuvo una reunión con las autoridades gubernamentales donde se acordó el pago de un aumento salarial que finalmente no se vio reflejado en los haberes de los trabajadores. Cabezas afirmó que el paro es la última herramienta disponible, destacando que, aunque no desean afectar a los usuarios, la situación se ha vuelto insostenible tras haber sido engañados en las negociaciones.

La postura del gremio frente a los usuarios

La decisión de profundizar la medida fue ratificada mediante asambleas de trabajadores del sector. Desde ATE, han solicitado expresamente a las autoridades que informen a los pasajeros con la mayor anticipación posible sobre las cancelaciones y reprogramaciones que se derivarán del paro. El gremio argumenta que esta comunicación proactiva es fundamental para reducir el impacto negativo sobre los pasajeros, subrayando que su intención no es perjudicar al viajero, sino exigir el cumplimiento de los acuerdos salariales básicos que consideran vulnerados. El conflicto, que escala en una de las áreas más sensibles de la infraestructura nacional, mantiene en vilo tanto al sector empresarial como a los usuarios aerocomerciales. Mientras el Gobierno y los sindicatos permanecen en posiciones distantes, la normalización del servicio aéreo queda supeditada a una instancia de diálogo que, hasta el momento, no ha logrado destrabar la parálisis prevista.