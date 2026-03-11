Catamarca fue sede de la COMARB y anunció la creación de un Domicilio Fiscal Electrónico Federal

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) inició en Catamarca una nueva instancia de trabajo federal con la realización de la reunión Nº494 de la Comisión Arbitral y el encuentro Nº190 de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, espacios estratégicos para la coordinación de políticas vinculadas a la administración tributaria entre las provincias argentinas.

Catamarca, sede de un encuentro clave para la administración tributaria

La convocatoria fue realizada por la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) y reúne a autoridades de las 24 jurisdicciones nacionales, quienes participan de las sesiones de trabajo tanto de manera presencial como remota.

Las actividades se desarrollan en Catamarca y se extenderán hasta el viernes 13, con una agenda centrada en el análisis de aspectos técnicos y administrativos vinculados a la gestión fiscal provincial y al funcionamiento del Convenio Multilateral.

Durante la jornada inaugural estuvieron presentes importantes referentes del sistema tributario argentino, entre ellos:

Pedro Monferrán, director Ejecutivo de ARCAT.

Luis Capellano, presidente de la Comisión Arbitral.

Cristian Girard, director de ARBA.

La presencia de estos funcionarios y de representantes de distintos organismos recaudadores del país refleja la relevancia institucional del encuentro, que funciona como un espacio de coordinación entre provincias para fortalecer la administración de los tributos y avanzar en políticas fiscales comunes.

Anuncian la implementación del Domicilio Fiscal Electrónico Federal

Uno de los anuncios centrales de la primera jornada fue la puesta en funcionamiento del Domicilio Fiscal Electrónico Federal, una herramienta que busca modernizar y simplificar la interacción entre contribuyentes y administraciones tributarias de todo el país.

Según se explicó durante el encuentro, el sistema tendrá como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en lo referido a:

Presentaciones de declaraciones.

Comunicaciones oficiales con las administraciones tributarias.

Gestión de pagos de impuestos.

El presidente de la Comisión Arbitral, Luis Capellano, señaló que esta herramienta permitirá avanzar hacia una relación más simple y eficiente entre los ciudadanos y los organismos fiscales.

"Será un único domicilio fiscal electrónico para interactuar con todas las jurisdicciones", explicó Capellano al referirse al nuevo sistema que funcionará de manera integrada para las distintas provincias.

La iniciativa apunta a reducir la complejidad administrativa que enfrentan los contribuyentes que desarrollan actividades en más de una jurisdicción, al concentrar en un solo canal digital las comunicaciones tributarias.

Convenio con la OCDE para fortalecer las administraciones tributarias

En el marco de las actividades de la COMARB también se concretó la firma de un convenio de cooperación con el Centro de Desarrollo de la OCDE, una iniciativa orientada a fortalecer las administraciones tributarias provinciales mediante la incorporación de estándares internacionales.

El acuerdo contempla distintas líneas de trabajo destinadas a mejorar la gestión fiscal, entre ellas:

Implementación de estándares internacionales en las administraciones tributarias.

Asistencia técnica especializada.

Incorporación de herramientas tecnológicas para modernizar los sistemas de gestión.

El representante de la OCDE, Marcelo Scaglione, destacó la importancia del acuerdo y lo calificó como un avance significativo para el sistema tributario argentino.

"Implicará poder implementar en las 24 jurisdicciones los estándares internacionales y buenas prácticas que tiene la OCDE para el fortalecimiento de las administraciones tributarias", afirmó.

De acuerdo con lo señalado durante la reunión, la cooperación permitirá avanzar en la modernización de los sistemas de gestión fiscal, con un fuerte énfasis en la utilización de tecnología para optimizar los procesos administrativos y mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Agenda de trabajo y debate técnico

Las actividades de la reunión continuarán durante los próximos días con el tratamiento de temas técnicos y administrativos vinculados a la aplicación del Convenio Multilateral.

Este instrumento es fundamental dentro del sistema tributario argentino, ya que regula la distribución del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias, especialmente en los casos de contribuyentes que desarrollan actividades en más de una jurisdicción.

El análisis de estos aspectos técnicos forma parte del trabajo permanente que realizan los organismos que integran la Comisión Arbitral, con el objetivo de asegurar criterios comunes y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones provinciales.

Un organismo clave para el federalismo fiscal

En el contexto del sistema tributario argentino, la COMARB se ha consolidado como uno de los organismos de apoyo más importantes para los fiscos provinciales.

Su funcionamiento permite generar consensos técnicos y administrativos entre las jurisdicciones, facilitando la aplicación del Convenio Multilateral y contribuyendo a una gestión fiscal más coordinada.

Además, el organismo es considerado un espacio fundamental para el fortalecimiento del federalismo fiscal en la Argentina, ya que promueve el trabajo conjunto entre las provincias para mejorar la administración tributaria, incorporar nuevas tecnologías y adoptar buenas prácticas de gestión pública