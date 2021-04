El Frente de Todos acusó a la oposición de crear condiciones para una "catástrofe sanitaria"

De esta manera, partidos afines al Gobierno nacional expresaron a través de una misiva que respaldan "como necesarias y urgentes las medidas de adecuación de la movilidad y cuidado de la salud anunciadas por el presidente Alberto Fernández para el AMBA y las medidas que gobernadores del Frente de Todos están llevando a cabo en todo el país".

En este sentido, señalaron que la oposición busca crear "las condiciones de una crisis basada en el presagio de una catástrofe sanitaria e invocando un proceso inflacionario que golpea sobre todos a los trabajadores, sectores medios y a los pobres del país" y la acusó de desalentar las políticas de cuidado, tratar de desprestigiar las vacunas, y respaldar las posiciones "más disparatadas y anticientíficas".

En tanto, manifestaron que la “gobernabilidad” que pretenden es la aceptación del programa del poder económico concentrado donde lo que define es la maximización de la ganancia "a costa de la vida de miles de argentinos".

"Los que destruyeron el trabajo y la producción no defienden ahora el empleo y las pymes. Los que desfinanciaron a la educación y persiguieron a los maestros organizados no defienden ahora a la escuela publica [...] Defender el trabajo y la producción nacional necesita de un shock de justicia social con redistribución de la riqueza que permita no solo encender la economía sino fortalecer el mercado interno y aportar valor agregado", puntualizaron.

Finalmente, reiteraron el discurso que la mayor parte del oficialismo utiliza por estos días cuando les consultan sobre las medidas para acabar con la crisis económica: "Enfrentar la pobreza necesita que en forma persistente los sueldos y jubilaciones recuperen capacidad adquisitiva. Y que se tomen las medidas macroeconómicas y de control para enfrentar la inflación, en especial en los alimentos", enunciados instalados y repetidos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en numerosas oportunidades.