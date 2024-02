El gobernador de Salta le pidió a Milei terminar con "la política del látigo y la billetera"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afirmó este sábado que "la política del látigo y la billetera se tiene que terminar" en referencia a la relación del Gobierno nacional con las provincias, pidió que se "rediscuta la coparticipación", y no descartó que se produzca un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la semana próxima, en el marco de las celebraciones de los 211 años de la batalla que comandó Manuel Belgrano por la independencia.



"La política del látigo y la billetera se tiene que terminar y hay que cumplir con lo que dice la Constitución del `94. Rediscutir la coparticipación, y así se va a resolver todo y no vamos a tener ni a un intendente, ni a un gobernador mendigando en Buenos Aires", consideró Sáenz en declaraciones a Radio Mitre.



En ese marco, remarcó que sigue en pie "la voluntad de diálogo" con el Gobierno nacional, con el que se tensó la relación tras el frustrado tratamiento de la ley Bases en el Congreso y anticipó que podría haber reuniones con Francos el próximo martes, en el contexto de los actos por el aniversario de la batalla de Salta.



Sánez renovó sus cuestionamientos: "¿Por qué quitarle el subsidio de transporte a todas las provincias de golpe y en el AMBA en forma gradual? O es para todos o no es para ninguno".

Para el Gobernador, "el problema de fondo" es la coparticipación porque "estamos en un sistema republicano y federal y son las provincias las que producen"; al tiempo que aseguró que los gobernadores "el ajuste lo venimos haciendo desde diciembre cuando el Presidente (Javier Milei) asumió, como lo hacen todos los argentinos de bien que la están pasando mal".



En este punto, señaló que "tampoco es bueno generalizar" entre los mandatarios provinciales y pidió diferenciar a las provincias que tienen "equilibrio fiscal de las que no".



"En mi provincia, en cuatro años no ha habido déficit, y hemos pagado obras y educación. Somos una de las que mejor paga a sus docentes, pero eso lo pudimos hacer hasta diciembre; y luego la situación se ha complicado muchísimo. Por eso el problema es cuando se generaliza y se dice `todos los gobernadores hacen recitales y gastan", disparó.



No obstante, remarcó su "voluntad de diálogo" y no descartó un encuentro con Francos: "Sería un gusto recibirlos y mostrarles cómo es la provincia así como sus necesidades".



"Creo que quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante una función nacional es bueno que vengan a conocer la situación salteña porque a veces hablar de atrás de un escritorio es fácil", aseveró.



Por otra parte, Sáenz aseguró que "no se considera un traidor" a los intereses nacionales luego de que representantes votaran en contra de la ley de `Bases` y que, en todo caso, "sería un traidor si votara en contra de los intereses salteños".