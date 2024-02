El Gobierno aseguró que recibió más de 5200 denuncias contra dirigentes sociales por aprietes y extorsiones

El Gobierno aseguró que recibió más de 5200 denuncias a dirigentes sociales por aprietes y extorsiones desde que puso en marcha la nueva línea telefónica para que se denuncien las presiones a beneficiarios de planes sociales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que 1159 denuncias refieren a que los dirigentes sociales amenazaban a las personas con quitarles el plan en caso de que no asistieran a las movilizaciones de los últimos meses.

“De 5214 denuncias, 1159 se refieren a 'Te quito el plan si no vas a la movilización, si no hacés lo que te digo, si no sos mi esclavo'. Si van con chicos les dan un bono extra. 4055 refieren a extorsiones”, señaló Bullrich en una conferencia de prensa que dio junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, y al Gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

La titular de la cartera de Seguridad reveló que recibieron más de 80.000 llamados que hablan de “extorsión, aprietes, abusos sexuales e imposiciones”. Incluso, alertó sobre una nueva modalidad de extorsión: “Si van con chicos les dan un bono extra”.

La excandidata a presidenta denunció que “los que manejan la política social se creen que tienen poder sobre los que cobran las prestaciones” y aseguró que el Gobierno está planteando “un cambio absoluto de los ministerios y provincias involucradas”.

“Es un cambio absoluto de los que son gerentes de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad”, explicó Bullrich sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

La ministra de Seguridad señaló que “el poder absoluto corrompe” e indicó que “hay un poder absoluto de poder decidir desde quién cobra y quién no, hasta qué cosas tienen que hacer las personas vulnerables para cobrar un plan”.

“Desde abusos sexuales y darlas como carne a los funcionarios para que se acuesten con ellas hasta pagar un bono para que los chicos vayan a la calle. Esta es la brutalidad que vamos a desarmar”, explicó Bullrich.

En ese sentido, agregó: “El gobierno, a través del ministerio de Capital Humano y de Javier Milei, tiene una decisión: no más intermediarios. No solamente porque tengan una denuncia penal, sino por el modo en que utilizaron el poder va en contra de la libertad y de la autonomía de las personas”.

“La segunda conclusión es un cambio legal donde la asociación ilícita va a tener un cambio para que permita que haya una verdadera persecución penal contra todos aquellos que utilizan el estado, el dinero y el poder en beneficio propio. Hay decisiones de carácter político que es sacar la intermediación de las organizaciones sociales”, cerró.

Los cinco casos más impactantes que denunció el Gobierno