El Gobierno y ATSA blindan el sistema sanitario con indexación salarial y nuevos adicionales

El fortalecimiento del sistema de salud pública en la provincia de Catamarca ha dado un paso fundamental tras el consenso alcanzado entre el Gobierno de la Provincia y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). En el marco de una mesa de diálogo desarrollada en el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, ambas partes sellaron un acuerdo estratégico que busca no solo actualizar las condiciones laborales del personal, sino también consolidar un esquema de recomposición sostenida para todo el sector sanitario.

Este entendimiento surge en un contexto económico complejo, donde la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema público se vuelve prioritaria. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la medida se inscribe en una política de diálogo permanente, reconociendo la tarea cotidiana y el compromiso del personal que cumple funciones asistenciales en los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Previsibilidad frente a la dinámica inflacionaria

El eje central del acuerdo radica en la implementación de un mecanismo de actualización periódica del punto índice de la carrera sanitaria. Esta herramienta técnica se ajustará de manera bimestral, tomando como referencia directa la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. La elección de este indicador permite que los ingresos del sector acompañen de forma regular y previsible el aumento del costo de vida, evitando así que se produzcan desfasajes prolongados en el tiempo durante todo el año.

La adopción de esta fórmula de indexación responde a los planteos presentados por el sector gremial, quienes manifestaron la urgencia de contar con instrumentos que permitan proteger el poder adquisitivo frente a la realidad económica actual. De esta manera, el acuerdo dota de una estructura de estabilidad a los trabajadores de la sanidad, garantizando que la evolución salarial no quede rezagada ante las fluctuaciones de precios.

Jerarquización de la enfermería y adicionales por responsabilidad

Más allá de la recomposición general, la negociación abordó la especificidad de las tareas asistenciales. Tras un exhaustivo intercambio de posiciones, las partes acordaron introducir modificaciones en los adicionales vinculados a la responsabilidad asistencial dentro de los establecimientos de salud. Este ajuste reconoce la complejidad técnica y el nivel de compromiso que requiere la atención directa de pacientes en el ámbito público.

Un punto destacado del acta es la creación de reconocimientos específicos para el personal de enfermería que se desempeña en condiciones de alta exigencia. En particular, el acuerdo contempla beneficios para quienes cumplen tareas en circuitos cerrados y en turnos nocturnos, atendiendo a las particularidades y el desgaste que implican estas prestaciones dentro del engranaje sanitario. Esta medida busca jerarquizar una labor esencial que a menudo requiere una dedicación horaria y técnica diferenciada.

Un respaldo institucional integral

La solidez del acuerdo quedó reflejada en la composición de la mesa de negociación, la cual contó con una fuerte presencia del gabinete provincial. Participaron del encuentro representantes de los ministerios de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, de Salud, de Hacienda y Obra Pública, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, quienes trabajaron de forma coordinada con las autoridades y delegados gremiales de ATSA Catamarca.

Este respaldo multisectorial asegura que el acuerdo cuente con la viabilidad financiera y administrativa necesaria para su ejecución inmediata. Con este pacto, la provincia no solo busca resolver demandas laborales inmediatas, sino también proyectar un sistema sanitario más robusto y equilibrado, donde el reconocimiento al recurso humano sea el pilar fundamental de la prestación del servicio público de salud.