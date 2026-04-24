El Gobierno de Catamarca y la Universidad Siglo XXI lanzan programa de becas

El Gobierno de Catamarca, en articulación con la Universidad Siglo 21, presentó un nuevo programa de becas de formación profesional orientado a jóvenes egresados del nivel secundario que buscan continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

La propuesta se enmarca en una política que busca vincular la educación con las demandas del sector productivo, facilitando el acceso a trayectos formativos alineados con áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

La inscripción ya se encuentra habilitada y se realiza de manera 100% online, lo que permite ampliar el alcance del programa a todo el territorio catamarqueño. Los interesados pueden acceder a la información completa sobre requisitos y oferta académica a través del sitio oficial:

Formación orientada a sectores estratégicos

El programa pone el foco en disciplinas clave para el crecimiento productivo de la provincia. En ese sentido, los trayectos formativos están vinculados a áreas específicas que presentan demanda laboral actual.

Entre los sectores incluidos se destacan:

Energía

Redes y telecomunicaciones

Ambiente

Turismo

Marketing digital

Desarrollo de videojuegos

Esta orientación busca que los estudiantes adquieran herramientas concretas y aplicables, facilitando su inserción en el mercado laboral una vez finalizada la formación.

Siete trayectos formativos

El programa contempla un total de siete trayectos de formación, diseñados con una estructura flexible que permite avanzar de manera progresiva en el desarrollo académico.

Cada recorrido incluye:

Titulaciones intermedias , que certifican avances en distintas etapas

, que certifican avances en distintas etapas La posibilidad de continuar hacia una tecnicatura

Incorporación de conocimientos teóricos y habilidades prácticas

Este esquema busca garantizar que los estudiantes no solo accedan a formación, sino que también obtengan certificaciones que respalden su capacitación a lo largo del proceso.

La mirada del Gobierno provincial

En el marco de la presentación, la ministra Verónica Soria subrayó la importancia de acompañar a los jóvenes en el tránsito entre la educación secundaria y el mundo laboral.

"Acompañar a los egresados del secundario es una prioridad. Estas becas están pensadas en función de los perfiles que hoy demanda el sector productivo, en áreas como energía, tecnología, ambiente y turismo, para que los jóvenes puedan formarse con herramientas concretas y acceder a oportunidades reales de trabajo", expresó.

La declaración refuerza el enfoque del programa, centrado en alinear la formación académica con las necesidades del mercado, promoviendo así una inserción laboral más efectiva.

Modalidad virtual y acceso federal

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su modalidad de cursada. El programa se desarrollará de forma virtual, a través de una plataforma educativa que permitirá a los estudiantes acceder a los contenidos desde cualquier punto de la provincia.

El esquema contempla:

Clases sincrónicas , con interacción en tiempo real

, con interacción en tiempo real Instancias asincrónicas , que permiten organizar el estudio de manera flexible

, que permiten organizar el estudio de manera flexible Acompañamiento docente permanente

Esta modalidad facilita que jóvenes de todos los departamentos de Catamarca puedan acceder a formación universitaria sin necesidad de trasladarse, fortaleciendo la igualdad de oportunidades educativas.

Inicio de clases y alcance territorial

Las clases del programa comenzarán el 10 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa para los jóvenes que decidan incorporarse a esta propuesta formativa.

La posibilidad de estudiar desde cualquier lugar del territorio provincial no solo amplía el acceso, sino que también contribuye a la profesionalización en distintas regiones, promoviendo un desarrollo más equilibrado en términos educativos y productivos.