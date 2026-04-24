Vialidad: Estos son los bienes que les serán decomisados a CFK y Lázaro Báez

La causa Vialidad ingresa en una etapa clave con la ejecución patrimonial de los bienes vinculados a la maniobra de corrupción que derivó en la condena de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros implicados. En un primer tramo, se dispuso que 20 inmuebles pertenecientes a la ex mandataria sean decomisados y transferidos a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir su destino final.

La medida fue respaldada por la Sala IV de la Cámara de Casación, que ordenó avanzar con el decomiso al considerar que la respuesta penal frente a hechos de corrupción no puede limitarse a una condena simbólica, sino que debe traducirse en la neutralización efectiva del beneficio económico obtenido.

El decomiso total responde a una suma millonaria:

$684.990.350.139,86 es el monto que se busca recuperar como producto de la maniobra delictiva.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 señalaron que esta acción cumple una doble función:

Reparar el daño social causado

Ejecutar la política pública de recuperación de activos provenientes de la corrupción

El rol de la Corte Suprema

La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial y titular de los bienes recuperados, tendrá la responsabilidad de definir qué hacer con los inmuebles decomisados. Entre las alternativas, se contempla una función reparadora que podría beneficiar a damnificados directos o indirectos.

Además, el tribunal podrá evaluar:

La asignación parcial de los bienes a la ciudadanía de Santa Cruz

La utilización de activos vinculados directamente con los efectos de la maniobra investigada

El fallo enfatiza que el Estado debe garantizar que el delito no conserve eficacia económica residual, evitando que los activos sigan generando beneficios.

Los bienes de CFK y su entorno familiar

El listado de propiedades vinculadas a Cristina Kirchner incluye terrenos, departamentos, casas y un hotel boutique emblemático: Los Sauces Casa Patagónica, ubicado en El Calafate. Este hotel, considerado el más lujoso de su patrimonio, presenta características particulares:

Está construido sobre tres terrenos

Incluye "La Casona" y otras instalaciones dentro de un condominio compartido con Máximo y Florencia Kirchner

Parte del terreno fue obtenido mediante una permuta con Lázaro Báez, quien cedió una parcela para ampliar el complejo

El valor de uno de los terrenos compartidos fue estimado en:

17,4 millones de pesos

Además, el hotel generó ingresos significativos:

Fue alquilado durante 11 años al Grupo Relats

El canon mensual era de 90.000 dólares

El total ingresado se estimó entre 10 y 11 millones de dólares

La relación comercial finalizó en 2016 por desacuerdos en la renovación del contrato. Otros bienes incluidos en el decomiso:

Once departamentos en Mitre 535 (Río Gallegos) , adquiridos en 2007 mediante fideicomiso

, adquiridos en 2007 mediante fideicomiso Propiedad en 25 de Mayo 255 , comprada en 2010

, comprada en 2010 Inmueble en avenida Presidente Néstor Kirchner 490 , adquirido en 2006

, adquirido en 2006 Terrenos en El Calafate comprados entre 2007 y 2008

Un lote cedido posteriormente a Báez en otra operación de intercambio

También se incluyen propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, lo que amplía el alcance del decomiso.

La estructura patrimonial de Lázaro Báez

El empresario Lázaro Báez es quien enfrenta la mayor ejecución de bienes. Entre 2010 y 2013 adquirió:

1.412 bienes muebles e inmuebles en más de ocho provincias

En esta etapa, se ejecutarán:

84 propiedades escrituradas a su nombre

Entre los inmuebles más destacados figura la Chacra 39 en Río Gallegos, un predio de 14.250 metros cuadrados que funcionó como lugar de encuentros y actividades recreativas.

Características de la chacra:

Casa principal con dos quinchos y biblioteca

Subsuelo con bodega de vinos

Cancha de fútbol con iluminación

Vestuarios con camisetas originales

Gimnasio equipado

Jacuzzi, hidromasaje y ducha escocesa

Sistema de seguridad con cámaras y sensores

Valores estimados:

Propiedad principal: 47.911.000 pesos

Invernadero lindante: 52,1 millones de pesos

Parcela adicional: 5 millones de pesos

El predio abarca seis hectáreas y cuenta con 300 metros cubiertos.

También integran el listado:

La estancia Los Gurises

Más de 30 estancias allanadas

Casas, departamentos y terrenos en Santa Cruz y El Calafate

Antecedentes y continuidad del decomiso

La ejecución actual se suma a medidas recientes en otras causas. Hace un mes, el juez Néstor Costabel ordenó el decomiso de:

Más de 40 propiedades de Báez

Para cubrir un monto de 55 millones de dólares

Entre esos bienes se incluyeron:

Estancias

Terrenos

Casas

Departamentos

Cocheras

Un club deportivo

La ejecución de bienes en la causa Vialidad marca un punto central en la respuesta judicial frente a delitos de corrupción. Según los magistrados, la condena solo adquiere plena eficacia cuando logra neutralizar los beneficios económicos obtenidos ilícitamente.