El Gobierno confirmó la repatriación de 248 argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno nacional confirmó que 248 ciudadanos argentinos que se encontraban varados en Emiratos Árabes Unidos lograron salir de ese país en medio de las complicaciones generadas por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La cifra representa cerca de la mitad de los 416 argentinos que se encontraban en territorio emiratí y que resultaron afectados por las restricciones aéreas derivadas de la escalada militar en la región. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien detalló que el retorno se concretó gracias a gestiones coordinadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada argentina y el consulado, en diálogo con las autoridades locales y con distintas compañías aéreas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario destacó el avance del operativo y aseguró que el trabajo diplomático continúa para facilitar el regreso del resto de los ciudadanos.

De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más... — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 8, 2026

"Hay más vuelos programados para los próximos días", afirmó Quirno, quien además remarcó que el Gobierno mantiene contacto permanente con los argentinos que permanecen en el exterior. En ese sentido, señaló: "Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible".

Vuelos especiales y cronograma reducido de operaciones

Parte del operativo de repatriación se concretó a partir de la decisión de la compañía aérea Emirates de restablecer algunos vuelos hacia la Argentina dentro de un cronograma reducido de operaciones.

La empresa anunció la realización de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con escala en Río de Janeiro, programados para hoy y mañana. Estas conexiones forman parte de los servicios habilitados para trasladar a los pasajeros que quedaron varados en Dubái como consecuencia de la crisis en Medio Oriente.

La medida permitió ofrecer alternativas de regreso a los argentinos que se encontraban en ese nodo internacional de tránsito, donde numerosos viajeros quedaron sin opciones de traslado tras la suspensión masiva de vuelos. Desde la compañía aérea informaron que el restablecimiento de las operaciones se produce de manera gradual y dependerá de dos factores principales:

La disponibilidad del espacio aéreo regional

El cumplimiento de los requisitos operativos necesarios para garantizar la seguridad

Según precisaron desde la empresa árabe a la agencia NA, la seguridad continúa siendo la prioridad central en cada una de las decisiones vinculadas al reinicio de los vuelos comerciales.

Restricciones aéreas y cancelaciones masivas

La situación que dejó varados a cientos de viajeros se originó cuando turistas argentinos que estaban en Emiratos Árabes Unidos comenzaron a advertir dificultades para regresar al país, debido a las restricciones impuestas sobre el tránsito aéreo en Medio Oriente. Como consecuencia del conflicto bélico en la región, la mayoría de las aerolíneas suspendieron sus operaciones, lo que provocó que el espacio aéreo quedara prácticamente vacío durante varios días.

El cierre casi total del tráfico aéreo responde a la represalia iraní y a la ofensiva aliada, un escenario que generó fuertes alteraciones en la conectividad internacional y dejó a unos 1500 ciudadanos de diversas nacionalidades varados solamente en el nodo de Dubái.

Frente a este panorama, el reinicio parcial de operaciones comerciales permitió comenzar a normalizar gradualmente el flujo de pasajeros que aguardaban la posibilidad de salir del país.

Reapertura parcial del espacio aéreo

La concreción de los vuelos que permitieron la salida de los primeros argentinos fue posible gracias a la reapertura parcial del espacio aéreo regional, una condición clave para que las aerolíneas pudieran reactivar algunos trayectos.

Esta reapertura permitió la realización segura de vuelos comerciales, según indicaron fuentes de la empresa aérea, lo que habilitó la implementación de los primeros traslados hacia destinos internacionales.

Sin embargo, la programación continúa siendo limitada y está sujeta a cambios, razón por la cual las compañías aéreas pidieron a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En ese sentido, Emirates advirtió que los viajeros deben dirigirse al aeropuerto únicamente si cuentan con una reserva confirmada, al tiempo que instó a consultar su sitio web oficial y sus redes sociales para conocer las actualizaciones sobre los vuelos.

La estrategia de Cancillería para asistir a los argentinos

Mientras se organiza el regreso de quienes aún permanecen en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en marcha una estrategia orientada a garantizar la seguridad de los ciudadanos argentinos.

Una de las decisiones adoptadas fue desalentar los traslados terrestres no coordinados hacia países vecinos, como Omán o Arabia Saudita, debido a la falta de garantías de seguridad en las rutas transfronterizas.

Desde la Cancillería señalaron que la prioridad es evitar desplazamientos riesgosos y asegurar que los argentinos permanezcan en lugares donde existan condiciones adecuadas de asistencia.

Por ese motivo, el Gobierno dispuso que los ciudadanos que se encontraban en tránsito —principalmente procedentes de Israel y Qatar— permanezcan en centros urbanos con infraestructura de servicios, mientras se normaliza la frecuencia de los vuelos comerciales.