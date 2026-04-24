El Gobierno declaró ilegal el paro en el SMN y crece la tensión con ATE por el alcance de la medida

El Gobierno nacional resolvió declarar ilegal el paro convocado en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una medida de fuerza que había sido anunciada para este viernes y que contemplaba un "apagón informativo" con impacto directo en la actividad aeronáutica en todo el país. La decisión del Poder Ejecutivo se formalizó a través de una resolución en la que se estableció que la actividad del organismo constituye un servicio público esencial.

De acuerdo con el texto oficial, "el servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial en los términos de la ley 27.161 y artículo 24 ley 25.877". Bajo este encuadre, el Gobierno desestimó la legalidad de la medida de fuerza impulsada por el gremio de estatales ATE, que ahora se encuentra evaluando los pasos a seguir.

Como consecuencia directa de la resolución, la protesta quedó momentáneamente suspendida, a la espera de una definición gremial que será adoptada en una asamblea. Fuentes sindicales confirmaron que la organización analizará el escenario abierto tras la intervención oficial.

Una medida que amenazaba con paralizar los vuelos

El paro había sido diseñado como un cese de actividades con impacto específico en la difusión de información meteorológica. La medida estaba prevista entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, franja horaria durante la cual no se hubieran emitido datos sobre el estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Este "apagón informativo" implicaba consecuencias directas sobre el funcionamiento de los aeropuertos, ya que la actividad aérea depende de manera crítica de los reportes meteorológicos. Sin esa información, los vuelos comerciales no hubieran podido despegar ni aterrizar.

En términos operativos, la interrupción del servicio hubiera significado:

Ausencia de pronósticos actualizados para la planificación de vuelos.

para la planificación de vuelos. Falta de alertas climáticas oficiales necesarias para evaluar riesgos.

necesarias para evaluar riesgos. Interrupción de informes técnicos destinados a la navegación aérea.

En ese contexto, la operatoria regular del sistema aeronáutico hubiera quedado prácticamente paralizada, debido a la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad.

La centralidad del SMN en la seguridad aérea

El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol estructural dentro del sistema de aviación. Su actividad no solo se vincula con la elaboración de pronósticos generales, sino que resulta determinante para la toma de decisiones en tiempo real por parte de pilotos, controladores y aerolíneas.

La información generada por el organismo es utilizada para:

Planificar rutas de vuelo en función de las condiciones climáticas.

en función de las condiciones climáticas. Evaluar variables atmosféricas que pueden afectar la operación.

que pueden afectar la operación. Garantizar la seguridad en despegues y aterrizajes.

La eventual interrupción total del servicio, tal como estaba prevista en la medida de fuerza, hubiera implicado la suspensión de estas funciones esenciales, generando un impacto inmediato en todo el sistema de transporte aéreo.

El trasfondo del conflicto

La convocatoria al paro tuvo como principal detonante la desvinculación de al menos 140 trabajadores del SMN, en el marco de un plan de ajuste impulsado por el Gobierno. Desde ATE, la medida fue presentada como una respuesta directa a estos recortes, que según el gremio afectan el funcionamiento del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, defendió la legalidad de la convocatoria al señalar que había sido comunicada con "seis días de anticipación, cuando la normativa exige cinco". En esa línea, cuestionó la decisión oficial y sostuvo que "lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios, que están incurriendo en numerosos delitos, como poner en riesgo vidas humanas".

Además, Aguiar expresó que el SMN debe ser considerado esencial no solo en términos formales, sino también en cuanto a su sostenimiento operativo. "El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores", afirmó.

Acusaciones cruzadas y debates

El conflicto también abrió un frente de discusión en torno al alcance del derecho a la protesta sindical. Desde el gremio denunciaron que la decisión del Gobierno implica una restricción a ese derecho. En palabras de Aguiar, "lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional".

En paralelo, desde los sectores sindicales se advierte sobre un proceso de "desguace" del SMN, en línea con otros organismos alcanzados por recortes. Según sostienen los trabajadores, estas medidas afectan la capacidad operativa del sistema y comprometen su funcionamiento.

La advertencia fue sintetizada en una consigna que resume la preocupación del sector: "Sin meteorología no hay vuelos". Esta afirmación pone de relieve la dependencia estructural entre el servicio meteorológico y la actividad aeronáutica, eje central del conflicto que enfrenta al Gobierno con el gremio.