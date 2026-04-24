Milei confirmó que va a acompañar a Adorni en su informe en el Congreso

El presidente Javier Milei ofreció una extensa entrevista en el canal de streaming Neura, donde detalló su reciente encuentro en Casa Rosada con el empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal. Según el mandatario, el cónclave estuvo marcado por una fuerte afinidad ideológica y un intercambio conceptual más que económico.

"Fue una reunión maravillosa. Es un anarco capitalista, está interesado en ser presidente. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo. Y preguntó por cómo se sostiene en el tiempo esta gestión", sostuvo Milei, dejando en claro que la conversación giró en torno a la continuidad de su proyecto político y filosófico.

El jefe de Estado también desmintió versiones que señalaban posibles discusiones sobre inversiones. "Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo si esté o no en la presidencia, ese fue el interés. Tuvo elogios hacia lo que estamos haciendo", agregó.

La presencia de Thiel en el país no es menor: el empresario permanecerá durante dos meses en Argentina y adquirió una propiedad en Barrio Parque por una cifra cercana a los US$ 12 millones, donde se hospedará durante su estadía.

Defensa a Manuel Adorni y compromiso con el Congreso

En otro tramo de la entrevista, Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentará su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

Adorni se encuentra bajo investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, en el marco de cuestionamientos por vuelos a Punta del Este y la adquisición de propiedades. Frente a este escenario, el Presidente adoptó una postura de respaldo institucional: "Dará las respuestas que correspondan", afirmó.

La presencia de Milei en el recinto legislativo busca reforzar el respaldo político a su funcionario en un contexto de creciente escrutinio público.

Silencio parcial sobre la polémica con periodistas

Uno de los temas centrales de la jornada, la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en Casa de Gobierno, no fue abordado directamente durante la entrevista. Sin embargo, el mandatario realizó una breve referencia al respecto a través de un mensaje en la red social X, sin profundizar en el asunto durante su exposición pública.

Este silencio parcial contrasta con la amplitud de temas tratados en el reportaje, lo que deja en evidencia una decisión de evitar el eje de conflicto mediático en ese ámbito específico.

La inflación y el diagnóstico económico

Milei dedicó un segmento significativo de la entrevista a analizar la situación económica, especialmente la evolución de los precios. En este sentido, anticipó un cambio de tendencia: "La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré".

El Presidente contextualizó esta proyección en los eventos posteriores a su triunfo electoral en mayo del año pasado, describiendo un escenario crítico:

" Se dio un ataque feroz contra la moneda "

" " Cayó la demanda de dinero "

" " Nunca en la historia hubo semejante ataque "

" "Hubo un riesgo kuka"

Según su análisis, estos factores generaron una fuerte contracción económica: "La economía se frenó". No obstante, aseguró que comienzan a aparecer señales positivas.

Entre los indicadores mencionados, destacó:

Recaudación de marzo

Movimientos de crédito y débito

Evolución de la actividad económica

"La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos", afirmó, sugiriendo un posible cambio de ciclo.

Liberalismo y herramientas de incentivo

El mandatario también abordó aspectos estructurales de su programa económico, con especial énfasis en el anarco capitalismo como marco conceptual. Dentro de ese esquema, destacó los beneficios del RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones).

Entre las herramientas incluidas en este régimen, mencionó:

La posibilidad de importar maquinaria usada

La amortización acelerada de inversiones

Estas medidas, según Milei, forman parte de una estrategia orientada a dinamizar la economía y fortalecer las bases del liberalismo más allá de su gestión presidencial.