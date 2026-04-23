Javier Galán aseguró que buscan apartarlo de su cargo: "Detrás de esto está la política"

En la tarde de este jueves, se formalizó una denuncia penal contra el diputado provincial Javier Galán, acusado por los delitos de abuso sexual y violencia laboral. La presentación fue radicada en la Unidad Judicial de Violencia de Género por la doctora Silvia Barrientos, quien actúa en representación de una joven que prestaba servicios para el legislador.

De acuerdo a lo informado por la letrada en diálogo con La Unión, la denuncia expone una serie de hechos que incluyen delitos contra la integridad sexual, además de situaciones de acoso reiterado y explotación laboral. El caso, por su gravedad, coloca en el centro del debate público no solo la conducta denunciada, sino también las condiciones laborales en entornos políticos.

El relato de la víctima y el deterioro progresivo

Según se desprende de la denuncia, la víctima es una joven madre que se desempeñaba laboralmente en el entorno del diputado. En ese contexto, habría atravesado un proceso prolongado de vulneración de derechos, marcado por episodios reiterados de acoso y condiciones de trabajo que, según la presentación judicial, configuraban explotación.

El relato detalla que esta situación sostenida en el tiempo derivó en un grave deterioro de su salud, lo que constituye uno de los elementos centrales de la acusación. La denuncia busca que la Justicia investigue no solo los hechos puntuales, sino también el contexto general en el que se habrían producido.

Entre los aspectos señalados en la presentación, se destacan:

Acusaciones de abuso sexual , en el marco de una relación laboral asimétrica.

, en el marco de una relación laboral asimétrica. Acoso reiterado , descrito como una conducta persistente.

, descrito como una conducta persistente. Explotación laboral , vinculada a condiciones de trabajo denunciadas como irregulares.

, vinculada a condiciones de trabajo denunciadas como irregulares. Impacto en la salud de la víctima, como consecuencia del proceso vivido.

El descargo público de Galán

Tras conocerse la denuncia, Javier Galán realizó un descargo público a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su rechazo categórico a las acusaciones. En sus propias palabras, afirmó: "Buenas noches, acá desayunándome con una nueva denuncia, de la cual niego rotundamente todo lo que se dice en la denuncia. He podido leer un poquito en la prensa."

El legislador remarcó su disposición a colaborar con la investigación judicial, subrayando: "De todo lo que se me acusa me pongo totalmente a disposición de la justicia para que investigue."

Sin embargo, en su declaración también introdujo un componente político en su interpretación de los hechos. En ese sentido, sostuvo: "Obviamente que detrás de esto no puedo dejar de pensar que está la política y que está ese deseo de separarme de mi cargo, de mi función."

Galán manifestó además su pesar por la situación y reiteró su intención de que el caso se esclarezca con rapidez: "Lamento muchísimo esto. Y bueno, quedar a disposición de la justicia y que me ayuden por ahí a compartir para que esto se aclare rápidamente, que la justicia pueda investigar y se aclare rápidamente".