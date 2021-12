El Gobierno defendió el costo del acto que superaría los 40 millones de pesos

En medio de críticas de la oposición, el Gobierno defendió la realización del acto que trazó para este viernes, por el Día de los Derechos Humanos y en conmemoración de los 38 años del regreso de la democracia. Y admitió que el costo de la puesta en escena saldrá de las arcas del Estado y no del Frente de Todos, a pesar de que tendrá una fuerte impronta partidaria y que no fueron invitados formalmente dirigentes no oficialistas.

“Los gastos corren por cuenta de la organización del acto. Es un acto institucional que tiene que ver con la celebración del Día de los Derechos Humanos y de la recuperación de la democracia. Está bueno que sea una tradición en la Argentina que celebremos después de que nos costó tanto recuperar la democracia", indicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa matutina del jueves. El Gobierno confía en que habrá alrededor de 200 mil personas en la Plaza de Mayo.

“Esperamos que las familias argentinas puedan participar. Queremos que esté poblado de banderas argentinas. Para nosotros es realmente muy importante”, aseguró la funcionaria, en un intento por reafirmar la postura del Presidente.

Sucede que la intención de Fernández de que fuera un "Festival Ciudadano", enfocado en propiciar un clima familiar, entró en contradicción con la convocatoria masiva a la militancia que hicieron Cristina y Máximo Kirchner, y una puesta en escena que tendrá varios puntos de conexión con los festejos kirchneristas de la década pasada.

Incluso, en el video en el que arengó a la militancia a ir a la Plaza de Mayo, la vicepresidenta incluyó imágenes con la figura de Néstor Kirchner como Presidente y del ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los invitados especiales y orador central.

A cargo de la organización del acto está Ignacio Saavedra, titular de Tiempo Beta S.R.L, una empresa especializada en actos masivos. Si bien tiene estrecho vínculo con el kirchnerismo y de militancia en La Cámpora (ocupó un cargo gerencial en la TV Pública y tuvo un paso como director por la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), la cartera de clientes de Saavedra cruza todos los colores políticos y los rubros: su compañía fue contratada en varias ocasiones por la Ciudad, distritos gobernados por la oposición y hasta durante la gestión de Mauricio Macri prestó servicios. Más: mientras este jueves Saavedra tenía el foco puesto en la Plaza de Mayo, parte de su equipo trabajaba en el Estadio Monumental, donde estuvo a cargo la organización de los festejos por el 9 de diciembre, la fecha que recuerda la victoria de River sobre Boca en Madrid.

¿Cuánto costará el acto? En el Gobierno se negaron a dar cifras oficiales, pero fuentes al tanto del evento confiaron a este diario que oscilará los 40 millones de pesos. "Va a ser parecido al de asunción (del 10 de diciembre de 2019) pero va a costar menos", estimaron. Aquel acto superó los 60 millones de pesos. En el Gobierno resaltan el ahorro adicional que implica el comparativo con el aumento de los costos por la inflación, aunque admiten que la cifra definitiva “todavía no está cerrada”.



Es que en el gasto hay que incluir la infraestructura, los fierros tecnológicos, la logística y la organización. Y también las bandas musicales y artistas confirmadas por el Gobierno, elegidas por el Ministerio de Cultura de Tristán Bauer. El espectáculo comenzará pasadas las 15, con intervención de los Súper Ratones, Bárbara Recanati, Massacre, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Francisco El Hombre, San Bomba, Orkesta Popular, Dolores Solá y Ráfaga.



Aunque el gasto para este acto se afrontará con una partida extraordinaria por contratación directa ya que se definió en la última semana, el Gobierno tiene lista la aprobación de una licitación para cubrir el “Servicio de Realización de Eventos y Producción Integral para las actividades Presidenciales ó de Interés Presidencial por un plazo de seis (6) meses”. La firma que en el expediente 503-0005-LPU21 que figura en el sitio de Compras del Estado hizo la oferta más baja y por lo tanto corre con ventaja para lograr su adjudicación es la de Saavedra: pidió 132 millones de pesos. Pero ese número sólo contempla actos de menor masividad. Para tener en cuenta: por un acto de hasta 10 mil personas, según el pliego, el Estado puede pagar hasta $13 millones. (Fuente Clarín)