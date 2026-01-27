El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional oficializó la ampliación del temario de sesiones extraordinarias del Congreso —previstas del 2 al 27 de febrero— e incluyó el proyecto para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil, reactivando así la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores en la Cámara de Diputados.

La medida fue dispuesta a través del decreto 53/2026, publicado a la medianoche, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Inclúyese en el temario a tratar por el Congreso de la Nación durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil", señala el texto oficial.

La decisión había sido anticipada horas antes por el propio Milei durante una recorrida en la ciudad de Mar del Plata, donde participó de una caravana junto a militantes libertarios. Allí, el mandatario reafirmó que el Ejecutivo avanzará con todas las promesas de campaña antes de mitad de año.

"Estamos mandando la reforma tributaria para bajar la presión fiscal y crecer. Para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga", sostuvo el Presidente.

El debate ya había sido reinstalado días atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien afirmó que en 2026 el oficialismo avanzará con la reforma del Código Penal. "Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. No hay medias tintas: el que las hace las paga", expresó en sus redes sociales.

Menem vinculó la discusión con hechos delictivos recientes que involucraron a menores, como el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, ocurrido en Santa Fe en diciembre pasado, y el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada durante un robo en La Plata en 2025.

Con la publicación del decreto, la Cámara baja retomará el tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo en 2024, que ya había sido debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Minoridad. Ese trabajo concluyó con un dictamen de mayoría que proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, establecer penas máximas de hasta 15 años y aplicar sanciones alternativas —como servicios comunitarios o reparaciones económicas— para condenas menores a 10 años.

La diputada Laura Rodríguez Machado, actual integrante de La Libertad Avanza y una de las responsables del dictamen, explicó que será necesario conformar nuevamente las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad para convocar a un nuevo plenario. El dictamen anterior había perdido estado parlamentario tras el cierre del período legislativo y la renovación de las cámaras.

La iniciativa, que logró consensuar una docena de proyectos y fue elaborada tras ocho meses de trabajo con especialistas de distintos sectores, vuelve ahora a la agenda legislativa y promete reavivar uno de los debates más sensibles del escenario político actual.