El Gobierno invitará a Villarruel y a todos los gobernadores al encuentro con el Papa

El Gobierno invitará a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los gobernadores, sin distinción de signo político, al encuentro que el papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La actividad está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 18.30, durante la jornada de llegada del pontífice al país. Según fuentes oficiales, la convocatoria buscará reunir a representantes de todo el arco político nacional.

La Casa Rosada y la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, también resolvieron convocar a Villarruel, quien quedó al margen de los actos oficiales tras su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y el Ejecutivo a fines de 2024.

La participación de Villarruel y los gobernadores

La presencia institucional de la vicepresidenta había sido planteada la semana pasada en el Senado. Todas las bancadas aprobaron por unanimidad una declaración en la que solicitaron al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para "asegurar la participación institucional de este Senado", encabezado por su presidenta, en el encuentro con el Papa.

La iniciativa también propuso la posibilidad de que una delegación parlamentaria encabezada por Villarruel sea recibida por León XIV, si la agenda del pontífice lo permite.

Las invitaciones también alcanzarán a todos los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño. Entre ellos estarán mandatarios cercanos a la Casa Rosada y dirigentes opositores como Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa.

Desde el Ejecutivo confirmaron que las invitaciones serán cursadas en los próximos días. La convocatoria incluirá, además, a diputados, senadores y jueces de la Corte Suprema.

Por qué no estarán los expresidentes

La convocatoria no contempla a los expresidentes. Fuentes oficiales justificaron la decisión por la capacidad limitada del Palacio Libertad y la necesidad de priorizar a quienes forman parte del protocolo institucional.

"Seguro que hay gente que estaría bueno que esté, pero estamos priorizando lugares para todas las personas de protocolo. Por eso no estamos invitando a mucha gente", explicaron.

En ese contexto, desde el Gobierno señalaron que los exmandatarios estarán representados por las fuerzas políticas que participen del encuentro.

La reunión se enmarca en el mensaje de diálogo y encuentro entre distintos sectores que promueven León XIV, la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal Argentina durante la visita del pontífice.

Cómo será la agenda del Papa en la Argentina

León XIV llegará al país desde Uruguay, como parte de una gira sudamericana que se extenderá del 6 al 17 de noviembre y concluirá en Perú. Su estadía en la Argentina será del 8 al 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Domingo 8: el pontífice arribará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Luego visitará el monumento al general José de San Martín, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y se reunirá con Javier Milei. La jornada finalizará con el encuentro en el Palacio Libertad.

Lunes 9: visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles. Por la tarde se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y con líderes de otras comunidades cristianas y religiones en el Palacio San Martín. También participará de las vísperas en la Catedral Metropolitana y de una cena con los obispos.

Martes 10: viajará a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con el clero y agentes pastorales en la Catedral. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa a las 10 en la Basílica de Luján. La despedida está prevista para las 13.30 en Ezeiza y, a las 14, partirá rumbo a Lima.

El viaje fue confirmado después de la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el Papa el 26 de octubre. Según informó el Vaticano, los últimos estudios no detectaron impedimentos para que realice la gira.

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