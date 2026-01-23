El Gobierno provincial ratificó el impulso a los proveedores mineros locales

El Gobierno de la provincia ratificó su compromiso con el fortalecimiento de los proveedores mineros locales y con la generación de empleo genuino en Catamarca, en el marco de una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso. El encuentro se desarrolló con la participación de proveedores mineros de la provincia y representantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca (CASEMICA), y tuvo como contexto la presentación formal de la nueva ministra de Minería, Teresita Regalado.

La reunión permitió avanzar en una agenda de diálogo directo entre el Estado provincial y los actores que integran la cadena de valor minera, con el objetivo de compartir diagnósticos sobre la situación actual del sector, analizar expectativas y delinear líneas de acción que consoliden un mayor protagonismo de las empresas locales en los proyectos mineros que se desarrollan en el territorio catamarqueño.

En ese marco, los nuevos integrantes de las Cámaras de Proveedores Mineros de Tinogasta y Andalgalá tuvieron la oportunidad de presentarse formalmente ante las autoridades provinciales, fortaleciendo los canales institucionales y ampliando la representación territorial del sector. Este espacio de intercambio fue valorado como una instancia clave para escuchar las demandas y propuestas de los proveedores del interior provincial, que cumplen un rol estratégico en el desarrollo de la actividad minera.

Del encuentro participaron también autoridades de CAMYEN, la empresa minera estatal, lo que permitió reforzar el esquema de articulación entre el Estado provincial, la empresa pública y el entramado de proveedores locales. Esta coordinación es considerada fundamental para garantizar una minería con mayor integración a la economía provincial y con impacto positivo en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Durante la reunión, las autoridades ratificaron la continuidad de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de proveedores catamarqueños, promoviendo una mayor contratación de bienes y servicios locales y ampliando la participación de empresas de la provincia en los distintos emprendimientos mineros. En ese sentido, se destacó la importancia de consolidar un modelo de minería que genere empleo local, fomente el crecimiento de las pymes y potencie el desarrollo productivo regional.

Asimismo, se remarcó la necesidad de seguir trabajando en la capacitación de la mano de obra local, con el objetivo de mejorar la competitividad de los proveedores y garantizar que los beneficios de la actividad minera se traduzcan en oportunidades concretas para los trabajadores catamarqueños. Desde el Gobierno provincial señalaron que este enfoque forma parte de una estrategia integral que busca compatibilizar el desarrollo económico con criterios de sustentabilidad y responsabilidad social.

La presentación de la ministra Teresita Regalado marcó también el inicio de una nueva etapa en la conducción de la cartera minera, con el desafío de profundizar las políticas de integración local, fortalecer el vínculo con el sector privado y acompañar el crecimiento de una actividad clave para la economía provincial.

Desde el Ejecutivo destacaron que el fortalecimiento de los proveedores locales no solo permite incrementar la generación de empleo, sino también retener valor agregado en la provincia, dinamizar las economías regionales y consolidar una minería con mayor arraigo territorial. En ese sentido, reafirmaron la voluntad de continuar impulsando espacios de diálogo permanente con los distintos actores del sector, como herramienta para construir consensos y avanzar en políticas de largo plazo.

La reunión concluyó con el compromiso de sostener el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, CAMYEN y las cámaras de proveedores, con el objetivo de profundizar un modelo de minería responsable, inclusiva y con mayor integración a la economía catamarqueña.