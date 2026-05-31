El Gobierno suspendería el desfile militar del 9 de Julio en medio de recortes presupuestarios

El tradicional desfile militar del 9 de Julio podría no realizarse este año. La posibilidad es evaluada por el Gobierno nacional en un contexto marcado por el ajuste presupuestario en el área de Defensa, la reestructuración de partidas y una serie de tensiones internas que atraviesan a las Fuerzas Armadas. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la suspensión, tanto fuentes gubernamentales como referentes del ámbito castrense coinciden en señalar que no se han dado los pasos necesarios para poner en marcha la organización de un evento de semejante magnitud.

Desde la Casa Rosada sostienen que el desfile "no está previsto" dentro de la agenda operativa actual y remarcan que no se impartieron instrucciones para iniciar los preparativos. En paralelo, dentro de las Fuerzas Armadas señalan que las condiciones presupuestarias y el contexto interno dificultan seriamente la posibilidad de avanzar con un despliegue de gran escala como el que exige una celebración de estas características.

Un operativo de gran magnitud y alto costo

La organización de un desfile militar por el Día de la Independencia implica una compleja estructura logística que requiere movilizar recursos humanos y materiales desde distintos puntos del país.

Entre los elementos que deben coordinarse se encuentran:

Traslado de tropas desde diversas regiones.

Movilización de vehículos de combate.

Participación de aeronaves militares.

Dispositivos de seguridad.

Costos de combustible.

Gastos de viáticos.

Alojamiento del personal.

Infraestructura y logística general.

Fuentes militares señalaron que sostener una operación de esta magnitud resulta especialmente difícil en un escenario atravesado por recortes presupuestarios y reclamos salariales dentro de la estructura castrense.

La discusión no es nueva. En 2025, el Gobierno ya había decidido suspender el desfile militar con el argumento de reducir el gasto público. La medida llamó la atención debido a que la gestión libertaria había recuperado la ceremonia durante el año anterior y la había presentado como un símbolo institucional de relevancia.

El antecedente del desfile de 2024

El último gran desfile militar se realizó en 2024 sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad contó con la participación del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel y representó uno de los mayores despliegues militares de los últimos años.

Según las estimaciones mencionadas, el operativo movilizó hasta 9.900 efectivos, además de aviones, helicópteros, tanques y unidades de combate provenientes de distintas provincias.

El costo total del evento superó los 720 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública. Los gastos estuvieron vinculados principalmente al combustible, el transporte, la alimentación y la logística de las tres Fuerzas Armadas. Diversos cálculos difundidos por medios de comunicación indican que, actualizada por inflación, esa cifra podría acercarse actualmente a los 1.000 millones de pesos, un monto que aparece difícil de afrontar dentro del actual contexto fiscal.

El impacto del ajuste en Defensa

La posible suspensión del desfile se inserta dentro de un escenario más amplio de restricciones presupuestarias en el Ministerio de Defensa. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso recortes en partidas consideradas clave por aproximadamente 49.000 millones de pesos. Las reducciones alcanzan áreas vinculadas al alistamiento operativo, la logística, el equipamiento y diversas adquisiciones estratégicas destinadas a las Fuerzas Armadas.

El impacto de estas medidas se distribuye entre el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Entre los sectores afectados se encuentran:

Programas de modernización.

Gastos de mantenimiento.

Obras de infraestructura.

Incorporación de helicópteros navales.

Equipamiento militar.

Logística antártica.

Partidas destinadas a combustibles y lubricantes.

De acuerdo con especialistas, estos recortes profundizan una tendencia de debilitamiento presupuestario que se viene registrando durante los últimos años y que afecta la capacidad operativa de las fuerzas.

Malestar interno y reclamos

Al escenario financiero se suma una situación interna compleja dentro del ámbito militar.

Las fuentes consultadas señalan que persisten reclamos vinculados a cuestiones salariales y al funcionamiento de la obra social IOSFA. Ambos factores contribuyen a generar malestar dentro de las Fuerzas Armadas y se agregan a las dificultades presupuestarias que enfrenta el sector.

En este contexto, la posibilidad de destinar recursos extraordinarios para la organización de un desfile militar aparece como una decisión de difícil implementación.

La prioridad puesta en los F-16

Mientras se desarrolla el debate sobre el desfile del 9 de Julio, el Poder Ejecutivo impulsa una agenda de defensa orientada hacia objetivos específicos. En ese marco, avanza la incorporación progresiva de aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca.

La operación contempla un total de 24 aeronaves y tiene como finalidad recuperar la capacidad supersónica que se perdió tras la salida del sistema Mirage. Según la información disponible, los primeros ejemplares ya llegaron al país y el cronograma prevé entregas escalonadas hasta el año 2028.

La agenda presidencial y los actos del 9 de Julio

La definición sobre el desfile también se encuentra vinculada a la agenda institucional prevista para el Día de la Independencia.

Fuentes oficiales señalaron que el presidente Javier Milei podría viajar a Tucumán para participar de los actos centrales de la fecha patria. La posibilidad se encuentra en línea con lo ocurrido durante 2025, cuando se priorizó una ceremonia institucional más austera sin la realización de un desfile militar.

Por el momento, el Gobierno mantiene silencio respecto de una decisión definitiva. Sin embargo, dentro del ámbito castrense consideran que la ausencia de órdenes de alistamiento y la falta de asignación de recursos constituyen señales claras de que el tradicional desfile militar del 9 de Julio difícilmente pueda concretarse este año.

Mientras continúan las evaluaciones en el ámbito oficial, la combinación de restricciones presupuestarias, reestructuración de partidas, reclamos internos y prioridades estratégicas diferentes configura un escenario en el que la histórica celebración militar por el Día de la Independencia aparece, al menos por ahora, bajo un fuerte signo de interrogación.