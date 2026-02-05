El guardián de la verdad oficial: Juan Carreira, el tuitero que vigilará a la prensa

Tras el reciente anuncio del Gobierno sobre la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una dependencia diseñada para desmentir lo que la actual administración califica como "falsedades y operaciones de los medios", se ha confirmado que el funcionario Juan Carreira liderará esta tarea. Carreira, ampliamente reconocido por su seudónimo "Juan Doe" en la red social X, no es un recién llegado a la gestión: desde junio de 2024 se desempeña formalmente como Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación.

Su nombramiento para esta función pública refuerza la línea de comunicación directa que el Poder Ejecutivo busca establecer, evitando la intermediación de la prensa tradicional. Carreira responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo y cuenta con una sólida base de más de 200 mil seguidores en X, donde se define como "ingeniero industrial, liberal y republicano". Su experiencia previa incluye haber sido editor en jefe de La Derecha Diario desde su fundación en septiembre de 2019.

Objetivos y estructura de la nueva oficina

La Casa Rosada ha sido enfática al definir que esta área fue creada para "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". El propio presidente Javier Milei replicó el anuncio, sosteniendo que la medida busca "desenmascarar mentiras y operaciones", una postura que también celebraron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo.

En cuanto a la operatividad y los recursos de la oficina, se han precisado los siguientes puntos:

Plataforma: funcionará fundamentalmente a través de una cuenta oficial en la red social X .

funcionará fundamentalmente a través de una cuenta oficial en la red social . Gestión: el manejo dependerá de la Secretaría de Comunicación , encabezada por Javier Lanari , y será operada por el equipo que ya lidera Carreira.

el manejo dependerá de la , encabezada por , y será operada por el equipo que ya lidera Carreira. Presupuesto: el funcionario aclaró que no se crea ninguna estructura nueva ni representa un gasto adicional a la comunicación digital preexistente del gobierno.

Primeras definiciones y tono de gestión

En sus primeras declaraciones como responsable de esta función, Carreira cuestionó la praxis periodística contemporánea. Manifestó que es "increíble la cantidad de veces que publican cosas usando una sola fuente" y acusó a ciertos sectores de no chequear la información antes de difundirla. Según sus palabras, la oficina será un espacio para señalar a quienes "no han hecho bien la tarea del periodismo".

Con el estilo provocador que caracteriza su presencia digital, Carreira cerró su presentación con una advertencia directa: "Cuidado trosko, Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina vigila".

Este desembarco oficializa una nueva etapa en la relación entre el Estado y los medios de comunicación, centrada en la confrontación directa de contenidos que el gobierno considere desinformación.