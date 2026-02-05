Cita clave con el agro: Santilli sella el compromiso por la ley laboral

En una jornada marcada por la intensidad de la agenda parlamentaria nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una reunión clave con los máximos referentes de Coninagro. El encuentro tuvo lugar en la sede de la entidad, en el marco del primer Consejo del 2026, y funcionó como un espacio de interlocución directa entre el Poder Ejecutivo y uno de los pilares de la mesa de enlace agropecuaria.

Durante la sesión, el funcionario nacional no solo brindó precisiones sobre el avance de las reformas estructurales que impulsa la administración central, sino que también recibió un pliego de demandas técnicas y estratégicas diseñadas por los productores para apuntalar la competitividad del sector en un contexto de cambio profundo.

El intercambio comenzó con un recibimiento formal por parte del comité ejecutivo de la entidad, presidida por Lucas Magnano, donde los dirigentes expusieron la delicada realidad que atraviesan las economías regionales actualmente. Según manifestaron los representantes rurales, diversos sectores productivos se encuentran muy golpeados por una combinación de factores críticos, entre los que destacaron el aumento sostenido de las importaciones, la suba de los costos operativos y las recientes desregulaciones de la actividad.

Ante este escenario, la dirigencia cooperativa enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de contención que permitan al agro transitar con éxito el proceso de transformación económica propuesto por el presidente Javier Milei.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la presentación de iniciativas concretas que buscan actuar como complemento necesario de las medidas contenidas en el Proyecto de Modernización Laboral. La entidad ruralista entregó a Santilli la denominada Propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, un plan integral que pone el foco en áreas vitales para la inversión productiva como la infraestructura de riego, la instalación de mallas antigranizo y el fortalecimiento de la hacienda.

Estos puntos se consideran fundamentales para mitigar riesgos climáticos y mejorar los stocks ganaderos en todo el territorio nacional, sumando valor a la reforma laboral en debate.

Además de este programa, Coninagro presentó su iniciativa para la creación del Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, una herramienta diseñada para otorgar previsibilidad ante las crisis de precios o contingencias climáticas que suelen afectar a las cooperativas. En este contexto, el equipo liderado por Magnano realizó un análisis detallado sobre el crédito al sector productivo, señalando con especial preocupación a aquellos rubros que hoy tienen menor acceso al financiamiento o que deben afrontar tasas excesivamente onerosas.

Asimismo, el sector insistió en la urgencia de avanzar hacia políticas innovadoras que incluyan la simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno para reducir la carga burocrática sobre el productor.

Por su parte, el ministro Santilli transmitió un mensaje de fuerte optimismo respecto al trámite parlamentario en la Cámara Alta. Según el comunicado oficial de la entidad, el funcionario aseguró ante los directivos presentes que el Gobierno confía plenamente en que el proyecto de modernización del empleo será aprobado la próxima semana en el Senado.

Santilli manifestó ser muy positivo respecto a obtener la media sanción, calificando este paso como el puntapié inicial para otros cambios estructurales que el país requiere. En su visión, resulta fundamental escuchar a los productores de todas las provincias para que el buen rumbo económico tomado por el Ejecutivo beneficie a todos los sectores por igual.

En cuanto a la infraestructura nacional, el ministro brindó detalles sobre el plan que lidera el titular de Hacienda, Luis Caputo, con un ambicioso cronograma de concesiones viales que busca transformar la conectividad del país. Santilli concluyó informando que, para mitad de año, deben estar concesionados los 9.200 kilómetros de corredores viales en todo el territorio, siguiendo el modelo de gestión que se implementa actualmente en la ruta 14, entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Con la promesa de una reforma laboral inminente y el compromiso de evaluar el paquete de medidas complementarias en materia de crédito y riego, el encuentro cerró reafirmando una mesa de trabajo que seguirá de cerca la evolución de las economías regionales durante este periodo legislativo.