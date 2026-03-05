El ministro Carlos Presti lidera la avanzada argentina en la cumbre de seguridad de EE.UU.

En un contexto global marcado por la inestabilidad, especialmente a raíz del conflicto en Medio Oriente, la diplomacia de defensa argentina ha dado un paso decisivo hacia la alineación regional. Durante este miércoles y jueves, el ministro de Defensa, Carlos Presti, participó en una cumbre de alto nivel celebrada en Miami, específicamente en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos. El encuentro, que convocó a representantes de 15 países del hemisferio aliados de Washington, contó con la presencia de figuras centrales de la administración estadounidense: el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Francis Donovan.

Hacia un bloque regional de seguridad

El eje de las deliberaciones fue la evolución de los desafíos de seguridad que atraviesa el hemisferio occidental. Bajo el liderazgo de la gestión Trump, la cumbre tuvo como objetivo primordial discutir mecanismos de cooperación técnica y operativa. El punto culminante de la participación argentina fue la firma de un acuerdo de entendimiento, un instrumento diseñado para coordinar acciones conjuntas ante posibles amenazas regionales.

Este compromiso implica la integración de la Argentina en un bloque regional orientado a la protección de infraestructuras críticas y a la respuesta coordinada frente a vulnerabilidades compartidas. La firma de esta declaración multilateral fue presentada por el ministro Presti como una ratificación de la voluntad argentina de trabajar de manera conjunta frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales.

La visión de la Argentina en el escenario global

Durante su intervención, Presti trazó una hoja de ruta sobre la relevancia geopolítica del país, enfatizando que la defensa nacional es una función central del Estado ante la multiplicidad de desafíos actuales. El ministro destacó que, aunque los países del continente enfrentan amenazas con distinta intensidad, la naturaleza de las mismas es similar, afectando directamente a la población, a los recursos estratégicos y a los bienes nacionales.

En este sentido, el ministro subrayó que el país ocupa un lugar clave en el extremo sur, funcionando como un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. Asimismo, resaltó que la Argentina cuenta con capacidades productivas que la posicionan como un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales y en la gestión de recursos naturales estratégicos. Bajo esta premisa, el país asume el compromiso de contribuir activamente a la estabilidad del sistema internacional actual.

El ministro subrayó que, al suscribir este acuerdo, la Argentina no solo se integra a una red de seguridad, sino que también revalida su capacidad para proteger sus intereses dentro de un marco de respeto al derecho vigente. Según sus propias palabras, al suscribir esta declaración multilateral, la Argentina ratifica su voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, dentro del marco constitucional, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes. Esta participación en Miami marca un hito en la agenda de defensa nacional, consolidando la posición de la Argentina como un aliado estratégico en el bloque liderado por los Estados Unidos para la preservación de la seguridad hemisférica.