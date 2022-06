El Ministro Jorge Moreno exhortó a JxC a cumplir su rol como oposición

En el marco de las opiniones vertidas por miembros de Juntos por el Cambio en referencia al informe del ARCA sobre la empresa Livent y acuerdos firmados con otras empresas mineras, el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos humanos, Jorge Moreno, recalcó que “es el propio gobierno, porque ARCA pertenece al gobierno, quien está investigando a la empresa en cuestión”.

“A la oposición, una vez más los invito al diálogo. Ellos deben participar y ser parte del gobierno de la provincia cumpliendo su rol como oposición. Existen otros ámbitos, y no sólo desde la prensa, donde pueden canalizar sus inquietudes y para nosotros eso sería buenísimo porque estarían aportando a la gobernabilidad de la provincia y a un mejor futuro, a un trabajo en equipo”, exhortó el funcionario.

En cuanto a las críticas emitidas por dirigentes opositores sobre una supuesta omisión en los controles a la empresa, Moreno resaltó que “lo que dicen no tiene sentido, porque es el propio Estado provincial y el propio Poder Ejecutivo el que viene descubriendo estas irregularidades, transparentando y tratando de que sean resarcidos los daños y que la provincia perciba lo que deba percibir”.

Asimismo, y en cuanto a las próximas elecciones 2023, el titular de la cartera de Gobierno resaltó que “creo que desde noviembre del año pasado Juntos por el Cambio está en campaña y se visualiza claramente en todas sus actitudes. Antes pudimos compartir reuniones de trabajo y en esos encuentros y sacamos cosas positivas. La unanimidad no existe, pero sí el intercambio de ideas, de posiciones, de conceptos que son necesarias en una gestión de gobierno. Es por eso que tenemos roles distintos, y tenemos que velar y bregar por la gestión mediante, que es la misión que nos dio la sociedad de administrar la provincia, generando empleo, desarrollo creando una Catamarca inclusiva y para ello trabajamos todos los días”, resaltó el Ministro de Gobierno.

Finalmente, Moreno reflexionó que “estos tiempos son de construcción de una sociedad que tiene mucha dificultad, no sólo aquí en Catamarca sino a nivel nacional y mundial donde la humanidad está pasando por un momento especial. Estamos en una pandemia y no la hemos superado todavía, y un conflicto bélico que afecta la economía del mundo y es ese el lugar que nos ha tocado trabajar, gestionar. El gobernador junto a su equipo de trabajo en conjunto con los legisladores provinciales y nacionales además los intendentes, hemos podido llevar adelante no solo la administración de la pandemia, sino que también visualizar distintos proyectos que necesita la provincia sobre la infraestructura básica para desarrollar los pilares de nuestro futuro entre la agroindustria, el turismo y la minería”, concluyó Moreno.