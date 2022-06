El ministro de Minería le respondió a Fama: "No se toma el trabajo de leer las cosas antes de opinar"

El ministro de Minería de la provincia, Marcelo Murua, salió al cruce de las declaraciones del Senador Nacional, Flavio Fama (JxC), quien cuestionó el proceso minero que lleva adelante el Gobierno Provincial y apuntó contra el nuevo acuerdo firmado con una empresa litífera.

“Claramente pretende confundir o seguir confundiendo a la sociedad, decir que en los últimos convenios que se firmaron con empresas mineras no se incluye ninguna cláusula que tenga que ver con los precios de mercado es sencillamente demostrar que directamente no se toma el trabajo de leer las cosas antes de opinar. Eso es grave viniendo de un senador” señaló el ministro.

Explicó además que tanto el reciente convenio con Posco como los anteriores los aportes son superiores a los que se obtenían cuando solo se cobraba Regalías y “no se cobraba, por ejemplo, el agua que usaban en épocas en que ellos gobernaban, estos aportes están atados al mejor de dos precios, que son el precio de facturación o el precio de mercado. Hoy y desde principios de 2021 el precio de mercado en el caso de Livent, que es el mercado de Argentina y Chile es mayor que el precio de facturación por lo tanto es con este precio que se calculan los aportes”.

Murua sostuvo que en el caso de los nuevos contratos a diferencia de Livent, cuyo contrato data de 1994, se fija como segundo precio en caso de ser más alto el precio de mercado global y no el Argentina-Chile, esto es así para los proyectos Sal de vida, tres Quebradas y Sal de oro, este último con la particularidad de que se encuentra en una zona de conflicto limítrofe por la indeterminación que fallo la Corte Suprema de la Nación respecto del tema enviándolo al congreso Nacional para su definición. “Esto marca a las claras que el vínculo de los aportes a la provincia con los precios de mercado existe y no es como dice el senador, por ignorancia o mala intención” fustigó.

Por otro lado, el ministro de Minería aclaró que la determinación del precio de mercado del litio “no es una tarea tan sencilla como se la dice de parte de algunos actores, el Litio no es un Commodity y por lo tanto no existe un ente que fije su precio, este valor surge de analizar los múltiples valores que se establecen en cada contrato cliente-productor, y en las condiciones de plazo de esos contratos. por lo tanto el 90% del mercado del Litio tiene relaciones contractuales a largo plazo, las cuales no tienen las fluctuaciones que se ven en los reportes de precios cotidianos, el único sector de la producción que sigue estas tendencias es lo que se llama mercado spot y son aquellas transacciones que se realizan de manera directa e instantáneas entre el demandante y quien tiene en el momento remanentes de producción que no tenga involucrado en contratos a largo plazo, esto es el 10% del mercado global” .

Respecto a las ventajas de Jujuy con relación a Catamarca, Murua explicó que “Jujuy en 2021 recibió de Regalías 106 millones de pesos con el régimen que ellos tienen y Catamarca en el mismo periodo recibió 312 millones por los acuerdos adicionales a los que se llegó con la empresa, y los mismos que se firman con cada empresa que quiera producir en Catamarca, que en otras épocas, no pagaba ni el agua que usaban” finalizó el Ministro.