El municipio de FME después de 3 años, tiene presupuesto

En la vigésimo novena sesión ordinaria, este jueves fue aprobado por unanimidad el Presupuesto General de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú para el ejercicio 2022.

Durante tres años, dos de los cuales fueron de pandemia, el municipio que dirige el intendente Guillermo Ferreyra trabajó con un presupuesto reconducido, debido al rechazo opositor en el Concejo.

Luego de obtener despacho favorable y sin modificaciones de la Comisión de Hacienda, este jueves finalmente logró la aprobación unánime del cuerpo, tras obtener el voto afirmativo de los concejales Patricia Arreguez (presidenta), Francisco Acosta, Belkys Vera, Ramón Guerrero, Verónica Segura y Susana Acosta.

Los propios ediles señalaron que se trató de un momento "histórico” la aprobación del presupuesto, que había coartado la posibilidad de dar respuesta a la demanda de los vecinos.

La primera en hacer uso de la palabra fue la concejala Belkys Vera quien aseguró que “es histórica la aprobación del instrumento. No es solo la autorización a gastar, es la posibilidad de planificar y desarrollar más obras. Algo de lo que en el país estamos privados. Contar con el presupuesto para el 2022 es algo para celebrar. No solo es dinero, son obras en beneficio de nuestros vecinos”, dijo.

También se sumó la concejala Verónica Segura quien celebró la aprobación. “Por fin y por unanimidad logramos ponernos de acuerdo para que el Ejecutivo pueda seguir adelante, por los vecinos, por los empleados municipales y los empleados del Concejo Deliberante. Que hoy logremos como equipo traccionar para lograr esta herramienta que permitirá planificar después de tres años, es digno de celebrar y más meritorio aún es lograr aprobarlo por unanimidad”, sostuvo.

Ramón Guerrero también se refirió a la aprobación. “Hoy doy gracias a Dios y a Fray Mamerto Esquiú. Se abre una nueva esperanza un nuevo futuro. Fueron tres años duros, no había el dialogo necesario que debe tener nuestro Concejo con el ejecutivo. Hoy vemos otro futuro. Nos va a permitir convivir en paz, armonía y con respeto”, apuntó.

También en la sesión se aprobó en primera lectura la nueva Ordenanza Impositiva.