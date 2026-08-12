El Norte Grande pidió a Santilli una solución para los electrodependientes y la falta de gas

En la ciudad de Posadas, Misiones, se desarrolló la 24° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, una reunión que concentró una agenda marcada por las necesidades energéticas de la región, los efectos del fenómeno de El Niño y la construcción de una identidad institucional común.

El encuentro tuvo como anfitrión al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien recibió al gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, y a sus pares de Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Salta, Gustavo Sáenz; Santiago del Estero, Elías Suárez y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

También participaron el ministro de Trabajo de La Rioja, Federico Bazán; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Al comienzo de la reunión, Jalil agradeció la presencia de los gobernadores, de Santilli y de Lamothe. A su turno, el jefe de Gabinete nacional agradeció la invitación y afirmó que "cada vez que lo inviten va a estar porque tienen mucho en agenda por trabajar".

Uno de los principales planteos de los mandatarios estuvo relacionado con las condiciones particulares que enfrenta el norte argentino en materia energética.

Zonas cálidas y la dependencia de la electricidad

Durante la reunión de trabajo, los gobernadores solicitaron al jefe de Gabinete que las zonas cálidas del país sean contempladas mediante algún instrumento específico que considere las altas temperaturas durante muchos meses del año y la falta de gas que lleva a las provincias del norte a depender 100% de la electricidad.

La problemática fue planteada luego de escuchar las exposiciones de distintos mandatarios y quedó vinculada con una necesidad concreta: establecer un mecanismo que contemple las características energéticas particulares de la región.

Tras los planteos, Diego Santilli acordó reunirse la semana próxima con parte del Gobierno nacional y los mandatarios para instrumentar lo necesario y avanzar en una reglamentación para dichas zonas.

El pedido se produjo después de la presentación realizada por el CFI sobre la Estrategia Federal Energética, que contempla nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas. Se trata de una iniciativa impulsada por las provincias argentinas y orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial.

El abastecimiento de gas

La discusión energética también permitió poner sobre la mesa la situación del abastecimiento de gas en el Norte Grande. La región enfrenta, de acuerdo con lo expuesto durante la asamblea, una asimetría estructural mayor que el resto del país en materia de abastecimiento y tarifas de gas.

Hasta septiembre de 2024, el Norte Grande se abastecía con gas boliviano y producción local. A partir de la caída de la producción de Bolivia, fue necesaria la reversión del Gasoducto Norte.

En la actualidad, el Norte Grande, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos demandan 50 millones de MMm3/d. Sin embargo, llega menos gas del necesario tanto para los usuarios residenciales como para el sector industrial, a lo que se suma el nivel de los precios. Durante la presentación del CFI, el especialista Matías Ginsberg explicó el contexto tarifario 2026 para los sectores industrial y residencial. Según señaló, el desafío no está relacionado con la disponibilidad de gas argentino, sino con los cuellos de botella existentes en el sistema de transporte.

Otro de los datos expuestos durante la jornada fue que el 50% del gas físico que llega al Norte Grande en invierno es importado.

Passalacqua advirtió por el impacto industrial

Después de la exposición, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, puso el foco en la falta de infraestructura gasífera en las provincias del norte y advirtió que sus consecuencias exceden ampliamente el consumo residencial.

"En nuestras provincias no tenemos una red de gas adecuada. Tenemos serios problemas de abastecimiento y, en muchos casos, directamente no contamos con el suministro necesario", señaló.

El mandatario misionero vinculó el problema energético directamente con la producción y la competitividad de las provincias. "El problema energético no es solamente por el frío o por el calor; es principalmente un problema industrial. Nuestras industrias necesitan un suministro energético confiable para funcionar", sostuvo.

Passalacqua también cuestionó que, frente a la falta de gas, determinadas actividades productivas, como la forestoindustria, deban recurrir a alternativas como la leña. "No podemos presentar eso como una solución moderna: estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX", afirmó.

En esa línea, remarcó que resolver la cuestión energética implica abordar una problemática más amplia, relacionada con el trabajo, la infraestructura, la industria y el desarrollo regional.

El Niño y la necesidad de fortalecer la prevención

La agenda de la Asamblea también incorporó la situación climática. Los gobernadores recibieron al coordinador técnico del área de meteorología del Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba y pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional, Edgardo Pierobon, quien expuso sobre el fenómeno de El Niño y su impacto en la región.

El especialista explicó que se trata de un proceso largo, con nueve meses por delante, que continúa hasta marzo y abril. En ese período se contempla la probabilidad de una mayor frecuencia de frentes fríos, con eventos más severos, además de una mayor posibilidad de tormentas y ráfagas fuertes.

La exposición generó una respuesta inmediata desde Santiago del Estero. El gobernador Elías Suárez sostuvo que se trata de una cuestión climática que debe interesar a todos, debido a que el exceso de lluvias afecta tanto al sistema productivo como a la población.

"Es una cuestión climática que nos tiene que interesar a todos, porque el exceso de lluvias afecta al sistema productivo y a toda la gente", afirmó. Ante el escenario previsto, Suárez propuso fortalecer los organismos nacionales y provinciales en materia de prevención y articulación conjunta.

"Esta situación que nos espera por delante, requiere que fortalezcamos los organismos nacionales y provinciales en materia de prevención y articulación conjunta, tomándolo con tiempo, podemos fortalecer el sistema de prevención y las obras necesarias: defensas, limpieza de canales", planteó.

Articulación con las provincias

Frente a este planteo, el jefe de Gabinete nacional afirmó que se trabajaría con Enacom para articular con las provincias. "Tenemos que trabajar para mitigar, lo cual implica prevenir", sostuvo Santilli.

La prevención quedó así incorporada a la agenda regional como una herramienta necesaria frente al escenario climático planteado durante la exposición sobre El Niño y sus posibles impactos.

El debate no quedó restringido a una mirada sobre las condiciones meteorológicas, sino que se vinculó con la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta y la articulación entre los organismos nacionales y provinciales.