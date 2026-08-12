Entregaron nuevos uniformes a efectivos y grupos especiales del interior provincial

En las instalaciones del Departamento Logística se llevó adelante la entrega de nuevos uniformes de fajina completos destinados al personal policial que cumple funciones en distintas dependencias y grupos especiales del interior provincial.

La actividad reunió a autoridades de la Policía de la Provincia, funcionarios de la Secretaría de Seguridad, oficiales superiores, jefes de la Unidad Regional Nº 1 y efectivos de diferentes dependencias.

La entrega forma parte del trabajo impulsado para dotar al personal policial de los recursos necesarios para el desarrollo de sus tareas y contempla indumentaria destinada a distintas jerarquías y grupos que cumplen funciones en el interior de Catamarca.

Durante la jornada participaron el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini, el jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Herrera, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Seiler; el inspector General de Policía, Crio. Gral. Sebastián Carrizo; la jefa del Departamento Logística, Crio. My. Silvia González; oficiales superiores y jefes de la Unidad Regional Nº 1.

La presencia de las autoridades acompañó una jornada centrada específicamente en la incorporación y distribución de indumentaria para el personal policial.

Camisa, pantalón y botas para distintas jerarquías

Los efectivos recibieron el uniforme de fajina completo, compuesto por camisa, pantalón y botas. La entrega alcanzó al personal correspondiente a las jerarquías de Cabo Primero, Sargentos y Oficial Subinspector, además de integrantes de grupos especiales del interior de la provincia.

La provisión de estos elementos constituye el eje central de la iniciativa desarrollada en el Departamento Logística, desde donde se llevará adelante posteriormente la distribución hacia las diferentes dependencias policiales. De acuerdo con lo informado, el proceso de distribución estará a cargo del propio Departamento Logística, que tendrá la responsabilidad de hacer llegar los uniformes a todas las dependencias policiales.

De esta manera, la entrega realizada constituye una instancia dentro de un proceso de distribución que contempla a las distintas unidades y dependencias de la fuerza.

Venturini: "Brindarle las herramientas necesarias"

Durante la actividad, el secretario de Seguridad de la Provincia, Dr. Gastón Venturini, expresó su satisfacción por el trabajo que viene desarrollando la Policía.

En ese marco, vinculó la entrega de los uniformes con la necesidad de proporcionar al personal los recursos necesarios para continuar con sus funciones. Venturini señaló que la entrega representa "brindarle las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollando su tarea".

La definición del funcionario puso el foco en la importancia de contar con los elementos necesarios para el desempeño cotidiano de los efectivos policiales. La incorporación de los uniformes se presenta así como parte de las acciones destinadas a acompañar el trabajo de quienes integran la fuerza y cumplen funciones en diferentes puntos de la provincia.

Reconocimiento al compromiso de los efectivos

El jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Herrera, también destacó la labor que desarrollan los efectivos policiales y aprovechó la oportunidad para reconocer el compromiso demostrado en el cumplimiento de sus tareas.

Durante su intervención, Herrera expresó: "quiero agradecerles y felicitar a cada uno de ustedes por el compromiso e invitarlos a que sigamos por este camino de trabajo permanente, en bien de toda la comunidad". El mensaje estuvo dirigido a los policías presentes durante la entrega y estuvo centrado en la continuidad del trabajo permanente en beneficio de la comunidad.

El reconocimiento del jefe de Policía acompañó así una jornada que, además de formalizar la entrega de indumentaria, permitió poner en valor la tarea que realizan los efectivos en las distintas dependencias y grupos especiales.

Logística estará a cargo de la distribución

Uno de los aspectos centrales del proceso es que la entrega realizada en las instalaciones del Departamento Logística será continuada con una distribución hacia las distintas dependencias policiales.

Según se informó, el Departamento Logística realizará la distribución de los uniformes a todas las dependencias policiales.

Esto permitirá avanzar con la entrega del equipamiento contemplado para el personal de las diferentes jerarquías mencionadas y para los grupos especiales del interior provincial.

La medida alcanza, de esta manera, a efectivos que desarrollan sus funciones en distintas dependencias y unidades, con el objetivo de que los elementos entregados sean distribuidos dentro de la estructura policial provincial.