Desafío Catamarca: planifican el futuro provincial ante el desplome de la natalidad

En las instalaciones de la Casa de Gobierno, se llevó a cabo una jornada clave para el futuro estructural de la región: la primera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica. Este encuentro marca el inicio de un proceso de análisis técnico y político sin precedentes, destinado a entender y gestionar las transformaciones en la pirámide poblacional que afectarán el desarrollo de los próximos años en Catamarca.

El cónclave estuvo encabezado por una mesa de autoridades de alto nivel, integrada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo y Planificación, Verónica Soria; la asesora general de Gobierno, Mara Murúa; y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros. A ellos se sumaron representantes estratégicos de las carteras de Educación, Salud, Desarrollo Humano, Hacienda y Obras Públicas, evidenciando la naturaleza transversal de la problemática tratada.

Un diagnóstico alarmante: la caída de la natalidad

El eje central que motivó la conformación de esta comisión es un dato estadístico contundente extraído del análisis histórico de la región. Según se destacó en el marco del encuentro, la provincia registra una caída sostenida de los nacimientos en el período comprendido entre los años 2001 y 2022.

Este fenómeno no es menor, ya que representa una disminución del 42,55% en la tasa de natalidad provincial. La preocupación de los especialistas y funcionarios radica no solo en el promedio general, sino en el análisis detallado por territorio:

Una reducción de casi la mitad de los nacimientos en un ciclo de 21 años. Análisis Departamental: Existen casos específicos donde la reducción resulta considerablemente superior al promedio provincial, lo que sugiere un cambio drástico en la configuración de las comunidades locales y su sostenibilidad a largo plazo.

Esta nueva realidad demográfica obliga al Estado a repensar la planificación pública, la asignación de recursos y la prestación de servicios esenciales, ya que una base poblacional más pequeña demanda infraestructuras y políticas diferentes a las proyectadas en décadas anteriores.

La reunión celebrada hoy posee un carácter preparatorio para lo que será una agenda intensa de trabajo territorial. El cronograma oficial establece que en el mes de marzo se realizará una convocatoria ampliada. En dicha instancia, se espera la participación activa de todas las instituciones sociales involucradas en la temática, con el fin de consolidar una visión amplia, abarcativa y conjunta.

Para operativizar estos objetivos, el Gobierno avanza en la conformación del Comité Coordinador General. Este organismo será el encargado de definir la metodología de trabajo de la Comisión, la cual se articulará mediante la creación de subcomisiones temáticas especializadas orientadas a abordar los impactos de la nueva estructura poblacional.

Ejes estratégicos para la política pública

La Comisión ha identificado áreas críticas que requieren una intervención basada en datos precisos. El objetivo final es generar información estratégica para la formulación de políticas que permitan mitigar los impactos negativos asociados a este cambio y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que una nueva estructura demográfica pueda presentar.

Los ejes de trabajo previstos para las subcomisiones incluyen:

Estudio de los cambios en los hábitos y estructuras de la sociedad actual. Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Impacto en la fuerza laboral y el sostenimiento de los sistemas de previsión.

Impacto en la fuerza laboral y el sostenimiento de los sistemas de previsión. Educación e Infraestructura: Redimensionamiento de la oferta educativa y los servicios básicos según la demanda real.

Redimensionamiento de la oferta educativa y los servicios básicos según la demanda real. Salud y Bienestar Social: Adaptación del sistema sanitario a las nuevas necesidades etarias.

Adaptación del sistema sanitario a las nuevas necesidades etarias. Cuidado Intergeneracional: Políticas de apoyo y protección para las distintas etapas de la vida.

Federalismo y participación social

La iniciativa no se limitará a la capital. La comisión, que ya se encuentra formalmente en marcha, ha establecido un esquema de reuniones periódicas en distintos puntos de la provincia. Esta decisión busca garantizar que la recolección de datos y la toma de decisiones tengan un carácter federal, permitiendo que todos los actores sociales participen activamente en el diseño de las políticas públicas que regirán el futuro de los catamarqueños.