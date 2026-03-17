El oficialismo cruzó con dureza a Cristina: "Te dedicaste a saquear las arcas del Estado"

Las declaraciones de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py, en el marco del juicio por la causa Cuadernos, generaron una rápida y contundente respuesta por parte del oficialismo. Luego de que la expresidenta calificara el proceso como un "disparate" y reiterara que es víctima de una persecución judicial, distintas voces del Gobierno salieron a cuestionar sus dichos.

Entre las respuestas más directas se destacó la de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien utilizó sus redes sociales para expresar una postura crítica sin matices.

Patricia Bullrich y un mensaje sin concesiones

Bullrich encabezó las críticas con un mensaje dirigido directamente a la exmandataria. En su cuenta de X, planteó: "Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado"

La calificó como "señora presidiaria", en alusión a su situación de prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Afirmó: "Si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil"

En su publicación, la exministra de Seguridad amplió sus cuestionamientos, al señalar supuestas prácticas vinculadas a:

"Retornos de obras que nunca se hicieron"

"Contrataciones truchas en tus hoteles"

Un esquema para "enriquecer a Lázaro Báez"

Bullrich concluyó que "la única responsable de sus acciones es usted", en un mensaje que sintetiza la postura del oficialismo frente a los planteos de la expresidenta.

La respuesta institucional del Gobierno

Además de las expresiones individuales, el oficialismo canalizó su posición a través de la Oficina de Respuesta Oficial, desde donde se difundió un comunicado con críticas dirigidas a los argumentos de Cristina Kirchner.

En ese mensaje, se acusó a la exmandataria de "describir una supuesta catástrofe social y económica en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria". Según el texto, estas declaraciones formarían parte de una estrategia más amplia.

El comunicado sostuvo: "Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada"

Se planteó que el objetivo sería cuestionar a un Gobierno que, según indicaron, "por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros"

El eje económico en la disputa discursiva

Uno de los principales focos de la respuesta oficial estuvo puesto en el plano económico, donde se contrastaron los dichos de Cristina Kirchner con la interpretación del actual Gobierno.

Desde la Oficina de Respuesta Oficial se cuestionó que la exmandataria: "Habla, sin ningún tipo de vergüenza, de inflación superior al 2%"

En ese marco, el oficialismo planteó una comparación con períodos anteriores:

Señaló que el kirchnerismo recibió un país con inflación del 4% anual

Indicó que lo dejó con una inflación diez veces mayor

Y que posteriormente se registró una "espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor", junto con déficit fiscal crónico y un Estado financiado con emisión monetaria

La defensa del rumbo económico actual

El comunicado también incluyó una defensa explícita de la gestión actual, destacando indicadores que, según el oficialismo, reflejan una mejora en la situación económica.

Entre los puntos mencionados, se subrayó: "Una inflación planchada y en una espiral descendente". La existencia de un "superávit fiscal sólido"

Asimismo, se cuestionó que la expresidenta "omite lo más importante de cualquier análisis: el punto de partida", en referencia a las condiciones en las que el Gobierno asumió la administración.

Según el texto, la actual gestión recibió:

Una economía con inflación de tres dígitos

Reservas negativas

Casi una década y media sin crecimiento de la actividad ni del empleo registrado

En ese sentido, se afirmó que "pretender revertir en dos años el desastre acumulado durante décadas es simplemente negar la realidad".

Un contrapunto político en desarrollo

Finalmente, desde la Oficina de Respuesta Oficial se reafirmó el rumbo del Gobierno al señalar que se está avanzando en la "reconstrucción del orden fiscal, la estabilidad macroeconómica y el respeto por la ley", junto con la generación de condiciones para el crecimiento.

El mensaje concluyó con una definición de fuerte contenido político: "convertir a la Argentina en el país más libre del mundo".

De este modo, las declaraciones de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos no solo reactivaron el debate judicial, sino que también profundizaron el enfrentamiento discursivo con el oficialismo, que respondió con críticas directas y una defensa cerrada de su gestión y de su interpretación del escenario económico y político.