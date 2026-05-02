Milei se reunió con el embajador argentino en Francia por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Este viernes 1° de mayo de 2026, Argentina da un paso crucial en su política exterior y comercial. La entrada en vigor provisional del Acuerdo Interino entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) marca un cambio profundo en las relaciones comerciales de la nación sudamericana. El presidente Javier Milei, junto a su equipo de diplomacia económica, supervisó la implementación de un tratado histórico que tiene como objetivo transformar las exportaciones argentinas y fortalecer sus vínculos con el bloque europeo.

El acuerdo establece la eliminación inmediata de los aranceles para productos sensibles del sector agropecuario, un avance que se había gestado durante la presidencia pro tempore de Argentina en 2025. Con el acuerdo, se liberan aranceles para diversas exportaciones clave, lo que ofrece un acceso preferencial a mercados europeos altamente competitivos.

Productos beneficiados por el Acuerdo:

1.000.000 de toneladas de maíz y sorgo

45.000 toneladas de miel

15.000 toneladas de ajo

Liberación total para los productos de la pesca

Estas medidas permitirán a los productores argentinos acceder a mercados europeos sin la carga de aranceles que tradicionalmente han afectado su competitividad. Este acuerdo, que abre nuevos canales para las exportaciones de Argentina, proyecta un incremento del 76% en las ventas externas durante los primeros cinco años, lo que representa una oportunidad significativa para sectores estratégicos como el agro.

Diplomacia económica: Un día clave para Milei

El presidente Javier Milei no solo supervisó la implementación del acuerdo en Argentina, sino que también participó en una serie de reuniones internacionales que buscan consolidar esta apertura comercial. Una de las citas más relevantes fue una teleconferencia con líderes clave de la UE y el Mercosur. En este encuentro participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y sus pares del Mercosur.

El diálogo se centró en los detalles de la desgravación progresiva del 92% de las importaciones que la UE realiza desde el Mercosur. Este proceso, que se llevará a cabo durante los próximos 15 años, representa una oportunidad sin precedentes para Argentina y sus socios del Mercosur, con la promesa de reducir las barreras comerciales no arancelarias, facilitando aún más el acceso a los mercados europeos.

Diversificación de mercados: El diálogo con Canadá

En paralelo al avance con la UE, la agenda de Milei incluye un enfoque estratégico en diversificar los mercados internacionales de Argentina. El presidente mantuvo una importante conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el objetivo de acelerar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y el país norteamericano.

Durante la teleconferencia, ambos líderes destacaron el potencial de la minería, la energía y los minerales críticos como áreas clave para fomentar inversiones en la región. Canadá, que ve al Mercosur como la quinta economía mundial, se ha mostrado dispuesto a profundizar sus lazos comerciales con el bloque sudamericano, en particular con una Argentina que busca diversificar sus socios y reducir la dependencia de mercados tradicionales.

Desafíos en Europa: La resistencia francesa y la estrategia de Milei

A pesar del optimismo que genera la eliminación de la Tasa Estadística y la modernización aduanera que implica el acuerdo con la UE, el gobierno argentino no pierde de vista los desafíos que aún persisten, especialmente en Francia. El gobierno galo ha expresado reservas sobre el impacto agropecuario que podría tener el acuerdo, generando tensiones en torno a la implementación plena del tratado.

Ante este panorama, el gobierno argentino, a través de su embajador en Francia, Ian Sielecki, ha tomado medidas estratégicas para mitigar las resistencias políticas. La reunión con Sielecki se enmarca en un intento por blindar la implementación del acuerdo y garantizar que las promesas comerciales se traduzcan en resultados tangibles para la economía argentina.

Perspectivas a futuro: ¿Qué esperar del Acuerdo Interino?

El acuerdo entre el Mercosur y la UE no solo marca el inicio de una nueva etapa en la política comercial argentina, sino que también plantea un horizonte de expectativas ambiciosas. Si bien la eliminación de los aranceles y la desgravación progresiva representan un avance importante, la verdadera prueba de éxito radicará en la capacidad de Argentina para capitalizar estas oportunidades a través de su producción y exportación.

En los próximos años, se espera que la venta de productos clave como el maíz, la miel y el ajo aumente considerablemente, lo que podría tener efectos positivos en la economía argentina, especialmente en las regiones productivas del campo. Además, el acceso sin restricciones a los mercados pesqueros abre nuevas puertas para el sector pesquero, un área que ha estado históricamente limitada por barreras arancelarias.

Sin embargo, los retos en Europa, especialmente la resistencia francesa, podrían influir en la implementación del acuerdo, lo que exigirá una diplomacia constante y un manejo estratégico de las relaciones internacionales. A medida que avancen las negociaciones y se concreten nuevas alianzas, Argentina deberá gestionar cuidadosamente sus relaciones con otros actores globales para consolidar su posición como un socio clave dentro de los mercados internacionales.