Inflación, señales de calma y orden interno: el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa

El Gobierno nacional inicia mayo con una fecha clave marcada en el calendario: el jueves 14, cuando el INDEC difundirá el índice de precios al consumidor (IPC) de abril. En la Casa Rosada necesitan que el dato confirme una desaceleración inflacionaria respecto del 3,4% registrado en marzo, en un contexto donde las expectativas resultan determinantes para sostener el rumbo económico.

Convencido de que la tendencia será favorable, el presidente Javier Milei ratificó esta semana su estrategia en exposiciones realizadas en la Fundación Libertad y en Expo EFI. Allí reiteró su mensaje sobre la etapa de transición económica y sostuvo que el modelo vigente no contempla asistencia estatal para el sector privado, al afirmar que "todo depende de los empresarios".

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la inflación de abril habría sido menor que la de marzo. Las principales consultoras privadas acompañan esa lectura y estiman que la suba de precios se ubicaría entre 2,5% y 2,9%.

Algunos indicadores de actividad aportan señales en esa dirección. La Unión Industrial Argentina informó que en marzo la industria creció 3,6% interanual y 5% respecto de febrero. Sin embargo, el rebote continúa siendo heterogéneo y con dinámica "en K": conviven sectores con fuerte expansión y bajo empleo con otros urbanos, más intensivos en mano de obra, pero de desempeño débil. En ese escenario, abril aparece como un mes clave para confirmar la tendencia, con el sector petrolero como el más dinámico.

En el plano sindical, el Ejecutivo no enfrenta por ahora una presión significativa. La movilización convocada por la CGT tuvo menor convocatoria de la esperada y el triunvirato decidió no avanzar con un paro general. Uno de sus integrantes, Jorge Solá, sostuvo que la estrategia pasa por construir una alternativa política.

Mientras tanto, el Gobierno continúa sumando medidas para contener la inflación. Tras promover un acuerdo con petroleras para moderar el precio de los combustibles, ahora intervino en las tarifas de agua: las facturas de AySA tendrán un tope de aumento del 3% mensual, por debajo del esquema previo del 4%. Además, se volvió a postergar la mayor parte de la actualización de impuestos a los combustibles, aunque se aplicó un incremento del 0,5%.

En paralelo, el dólar mostró una leve suba sin impacto visible en los precios. El movimiento responde a la baja de tasas de interés —que reduce el incentivo al carry trade— y a la intención oficial de estimular la liquidación de divisas en el marco de una cosecha récord. En el Gobierno descartan efectos inflacionarios derivados de este comportamiento.

Adorni vuelve a escena

En este contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni retomará el lunes su agenda habitual con la conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, luego del cierre temporal de la sala de periodistas la semana pasada. En el Ejecutivo consideran superado el momento más complejo y buscan recuperar el control de la agenda pública.

Esa percepción se fortaleció tras la sesión del jueves en la Cámara de Diputados, donde Adorni presentó su informe de gestión como jefe de Gabinete en una dinámica acordada con sectores de la oposición para evitar cruces directos. El presidente asistió junto a todo su gabinete para respaldarlo y mostrar cohesión política, incluso difundiendo un video con música de Rocky como gesto de respaldo.

De cara a la próxima conferencia, no se esperan cambios sustanciales en la dinámica de intercambio con la prensa. La idea de que el funcionario responde y los periodistas preguntan también apareció en otro ámbito: el martes, durante la celebración del Día del Rey en la Embajada de los Países Bajos, el embajador Mauritz Verheijden elogió el rumbo económico y destacó la libertad de prensa como un valor compartido, en sintonía con el clima político local en un momento clave.