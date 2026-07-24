El Papa en Argentina: los detalles de la posible visita y cuándo se confirmaría

El Vaticano prepara el anuncio oficial de la llegada del papa León XIV a la Argentina, una confirmación que se espera para antes de la primera semana de agosto y que, según fuentes vaticanas vinculadas con la organización del viaje, es "muy cercana". El pontífice, cuyo nombre es Robert Prevost y que fue elegido el 8 de mayo de 2025, arribaría al país el próximo domingo 8 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y concluirá en Perú.

El recorrido previsto contempla una visita de un día y medio a Uruguay, una estadía en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y, finalmente, el viaje a Perú, probablemente entre el 11 y el 17 de noviembre.

El comunicado oficial del Vaticano comenzará con la frase: "Aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas, el Santo Padre León XIV...". A continuación, se detallará el itinerario de la gira, aunque todavía no se precisarán los recorridos internos de cada país.

La Casa Rosada, primera actividad oficial

De acuerdo con el último borrador del programa confirmado por fuentes vaticanas, León XIV ingresará a la Casa Rosada alrededor de las 8.30 del lunes 9 de noviembre para reunirse con el presidente Javier Milei. Ese encuentro será, según la planificación actual, la primera actividad oficial del Papa durante su visita a la Argentina.

Existe una segunda posibilidad, aunque con muchas menos probabilidades: que el pontífice se traslade a Balcarce 50 inmediatamente después de su aterrizaje. Sin embargo, la opción que actualmente aparece como principal es que Prevost llegue al país el domingo 8 por la tarde, descanse en la Nunciatura Apostólica y comience su agenda formal al día siguiente.

El Papa permanecería las tres noches de su estadía en la Argentina en el edificio de la avenida Alvear, mientras que el séquito de la Santa Sede se alojaría en un hotel cercano.

Córdoba y cómo seguiría la agenda

El programa incluirá una visita a Córdoba y al menos seis eventos más entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Entre las actividades previstas se encuentra una misa en Luján, además de otros encuentros que todavía deberán terminar de definirse.

La organización definitiva se completará durante los próximos dos meses, una vez que regrese al país la comisión de avanzada del Vaticano. Ese equipo está integrado por representantes de distintos departamentos de la Santa Sede vinculados con los movimientos del Papa, desde ceremonial y protocolo hasta seguridad y comunicación.

Además, la semana próxima viajará a Roma un enviado del Gobierno argentino para avanzar en la definición del programa. La primera misión oficial del Vaticano estuvo en la Argentina hace tres semanas y recorrió los escenarios sugeridos por la Iglesia local para las actividades del pontífice. Todas esas propuestas fueron aprobadas por Roma.

El equipo estuvo encabezado por un sacerdote mexicano de máxima confianza de Prevost, quien escuchó las sugerencias y dejó un pedido central: para el éxito de la visita será necesaria una buena sinergia de trabajo entre todos los niveles de Gobierno involucrados, así como entre los responsables políticos y la Iglesia local.

El Vaticano pidió una representación federal

Uno de los principales puntos señalados por la delegación vaticana fue que la visita debe ser entendida como una visita a la Argentina y no solamente a la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, se remarcó que "lo federal" debe estar representado en cada una de las actividades.

También se recomendó que comiencen a funcionar comisiones específicas de trabajo de los distintos niveles de Gobierno, en una línea similar a la que ya adoptó la Conferencia Episcopal Argentina, que puso en marcha sus propios equipos de organización.

Los delegados vaticanos se mostraron muy conformes con las actividades propuestas por la jerarquía eclesiástica local. El programa terminará de configurarse con la llegada del segundo grupo de avanzada, prevista antes del inicio de septiembre.

Las otras actividades

Entre las actividades consideradas casi confirmadas por la Secretaría de Estado de la Santa Sede aparece una misa en un espacio abierto de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. También se prevén reuniones de León XIV con representantes de distintos sectores de la sociedad, entre ellos:

La sociedad civil.

El mundo de la cultura.

El deporte.

Los movimientos populares.

El ámbito académico.

El mundo del trabajo.

El Teatro Colón y la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero son dos de los escenarios mejor valorados para la realización de esos encuentros. Además, el Papa tendrá un espacio de reunión con los obispos argentinos el lunes 9 de noviembre. Otro momento considerado especialmente importante para el Vaticano será el encuentro con representantes de otros credos.

En ese marco, está previsto que a comienzos de septiembre llegue al país el cardenal George Koovakad, encargado del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede. Su visita se realizará por invitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada del Nuncio Apostólico

Este miércoles arribó al país el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Banach, un movimiento que terminó de configurar los pilares institucionales para la llegada de León XIV.

El Vaticano espera que Banach pueda presentar rápidamente sus cartas credenciales ante las autoridades políticas argentinas para comenzar formalmente su misión. Su tarea será clave en la articulación del trabajo previo a la llegada de Prevost.

Una vez que pueda presentar al Presidente los documentos que lo acreditan como representante pontificio en la Argentina, Banach estará en condiciones protocolares de organizar la visita.

El arribo será el 8 de noviembre y la despedida, el 11

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde, procedente de Uruguay, y aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. La planificación actual contempla que el pontífice descanse ese día en la Nunciatura Apostólica.

La partida está prevista para el 11 de noviembre por la tarde, luego de una despedida que incluirá una misa multitudinaria en la provincia de Buenos Aires.

Una vez que el Vaticano publique el comunicado oficial, comenzará la cuenta regresiva para definir los numerosos detalles que rodean una visita papal. Entre ellos estarán el lema y el logo oficial del viaje, los regalos que intercambiarán el pontífice y las autoridades políticas con las que se reúna y las personas encargadas de recibirlo en la pista del aeropuerto.