El radicalismo de Catamarca selló la unidad y no habrá elecciones internas

El radicalismo de Catamarca alcanzó un acuerdo de unidad entre sus principales líneas internas y, como consecuencia, no se realizarán las elecciones partidarias que estaban programadas para el 6 de septiembre.

Los espacios Radicalismo Territorial, Identidad Radical, MIRA, MORADA, FAPRA, Evolución, Movimiento Renovador y Consenso Federal resolvieron conformar Unidad Radical, sellando un entendimiento que evita la competencia interna.

La decisión fue acompañada por los dirigentes Clara Oliva, Willy Heredia, Alejandra Pons, Juana Fernández, Fernando Navarro, Alfredo Marchioli, Alicia Paz y Yair Ocampo, representantes de los sectores que integran el acuerdo.

Tras la conformación de Unidad Radical, el próximo paso será la designación de las autoridades del Comité Provincia y de los comités departamentales. Posteriormente, durante el mes de septiembre, asumirán las nuevas autoridades partidarias.