Estados Unidos aplicará aranceles del 10% a las exportaciones argentinas

Las exportaciones argentinas, incluidas las que puedan tener origen en provincias como Catamarca, quedarán alcanzadas desde este viernes por un arancel mínimo del 10% dispuesto por Estados Unidos, en el marco de una nueva política comercial impulsada por el presidente Donald Trump que también afectará a otros 59 países.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) confirmó en su sitio oficial que la Argentina integra el listado de países alcanzados por la medida, que reemplaza a un gravamen que vence el mismo día y que había sido implementado por Trump a comienzos de este año.

Según explicó el organismo, los nuevos aranceles se aplican como respuesta a investigaciones relacionadas con el uso de trabajo forzoso. En algunos casos, los países afectados enfrentarán gravámenes específicos de hasta el 12,5%.

"La medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", indicó el comunicado oficial.

Cabe recordar que la Argentina firmó en febrero pasado un tratado recíproco de comercio e inversión con Estados Unidos.

La nueva estrategia comercial de Trump

La política arancelaria del mandatario estadounidense sufrió un revés en febrero, cuando la Corte Suprema de ese país determinó que los aranceles generalizados impulsados por Trump eran inconstitucionales al considerar que solo el Congreso tiene facultades para aprobar ese tipo de medidas.

Tras ese fallo, el presidente modificó su estrategia y anunció la aplicación de nuevas tasas aduaneras respaldadas en investigaciones realizadas previamente por la USTR.

En ese sentido, el organismo señaló que el 2 de junio de 2026 determinó que "los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables".

Este tipo de aranceles resulta más difícil de impugnar por parte de los países afectados o de los importadores, al igual que ocurre con los gravámenes aplicados por razones ambientales o sanitarias.

Brasil, por ejemplo, fue alcanzado esta semana por una nueva ronda de aranceles sobre algunos productos como consecuencia de este tipo de investigaciones.

Los países alcanzados

De acuerdo con la USTR, la Argentina integrará el grupo de países que deberán afrontar un arancel del 10%. En esa misma categoría también se encuentran Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

El comunicado oficial sostiene que "el 10% es la tasa apropiada de los aranceles de la Sección 301 para las economías investigadas que imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso; se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; o han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso".

En tanto, algunos productos provenientes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza tendrán aranceles de entre el 10% y el 12,5%, mientras que el resto de los países incluidos en la investigación enfrentarán gravámenes del 12,5%.

Finalmente, la USTR sostuvo que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales", en línea con la política de priorizar los intereses económicos de Estados Unidos que el mandatario anunció al asumir el gobierno.