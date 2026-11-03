El personal universitario nodocente inicia un paro por 24 horas

El personal universitario nodocente comenzará este martes un nuevo paro de 24 horas, en el marco de un plan de lucha impulsado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). La medida, anunciada por la entidad gremial, tendrá continuidad durante las próximas dos semanas con otras dos jornadas de cese de tareas previstas para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.

La decisión fue comunicada luego de una resolución impartida desde el Consejo Directivo de FATUN, que acordó llevar adelante nuevas medidas de fuerza en todo el país. El objetivo es sostener los reclamos del sector nodocente en un escenario de falta de acuerdo con el Gobierno Nacional y de preocupación por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.

Desde la Federación señalaron que el plan de lucha continuará hasta que el Gobierno Nacional comprenda que "la sociedad argentina quiere un futuro con educación". La organización sostuvo, además, que los trabajadores permanecen "unidos y organizados" en defensa de sus derechos, sus salarios y la educación pública.

Las tres jornadas previstas se desarrollarán bajo la modalidad de paros de 24 horas. De esta manera, la protesta tendrá alcance nacional y estará centrada en los reclamos salariales y presupuestarios que el gremio mantiene ante la gestión del presidente Javier Milei.

Recomposición salarial y cumplimiento de la ley

El principal motivo de esta nueva serie de medidas es exigirle nuevamente al Gobierno Nacional una recomposición salarial urgente y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. FATUN plantea que ambos puntos son centrales para la defensa de las condiciones laborales del personal nodocente y para garantizar el sostenimiento de las instituciones de educación superior.

La iniciativa se enmarca en la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias que el gremio mantiene con el Ejecutivo. A esa situación se suma la defensa del presupuesto asignado al funcionamiento y a la investigación de las casas de altos estudios, aspectos que forman parte de los reclamos del sector.

El conflicto, por lo tanto, no se limita a la discusión sobre los ingresos de los trabajadores. También involucra la disponibilidad de recursos para que las universidades nacionales puedan desarrollar sus actividades y sostener sus tareas de investigación.

En ese contexto, la FATUN resolvió profundizar el plan de lucha mediante tres paros distribuidos en noviembre. La primera jornada será este martes 3, mientras que las siguientes tendrán lugar el 12 y el 16 del mismo mes.

Los puntos centrales de la protesta son:

Recomposición salarial urgente para el personal nodocente.

Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Defensa de los derechos laborales y de los salarios del sector.

Protección del presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades.

Sostenimiento de los recursos para la investigación en las casas de altos estudios.

La postura del Gobierno de Milei

La disputa por el financiamiento universitario se desarrolla en medio de la postura que mantiene la gestión del presidente Javier Milei, a la que se le atribuye un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El argumento del Ejecutivo se basa en la falta de previsión presupuestaria y en el supuesto impacto fiscal negativo que tendría la aplicación de la norma.

La ley fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por los dos tercios de ambas cámaras legislativas, que anularon el veto presidencial inicial. Luego de ese proceso, el Poder Ejecutivo promulgó la normativa mediante el Decreto 759/2025.

Sin embargo, la promulgación quedó condicionada por el propio Gobierno. El Ejecutivo supeditó la aplicación de la ley a que el Parlamento determinara cuáles serían las fuentes de financiamiento y a que se asignaran las partidas correspondientes en el Presupuesto.

Esa decisión abrió una nueva instancia de controversia sobre la implementación de la norma y sobre las obligaciones del Estado en materia de financiamiento universitario. Mientras el Gobierno sostiene sus argumentos vinculados a la previsión presupuestaria y al impacto fiscal, los trabajadores y las instituciones reclaman que se avance con el cumplimiento de lo establecido por la ley.

Fallos judiciales y recursos de apelación

La controversia también llegó al ámbito judicial. La Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato.

La resolución judicial contempla la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de las becas estudiantiles. De esta manera, el fallo abarcó tanto las condiciones salariales de quienes trabajan en las universidades como el apoyo destinado a los estudiantes.

Pese a las decisiones adversas para el Gobierno por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Ejecutivo presentó recursos de apelación con el objetivo de evitar la aplicación de la norma.

La continuidad de esas presentaciones judiciales mantiene abierto el conflicto en torno a la implementación de la ley, mientras FATUN sostiene sus reclamos y convoca a las nuevas jornadas de protesta.