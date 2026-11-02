Milei recibió un reconocimiento por el Plan de Alfabetización de Argentinos por la Educación

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con las autoridades y miembros de Argentinos por la Educación en el Salón de la Ciencia Argentina de Casa Rosada, donde recibió un reconocimiento por el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización. Desde la organización destacaron que el Plan de Alfabetización impulsado por el Gobierno Nacional cumplió con el objetivo planteado y que, según señalaron, "obtuvo resultados".

La reunión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes acompañaron al mandatario durante el intercambio con los representantes de la entidad.

El encuentro se desarrolló en torno a los avances del trabajo conjunto en materia educativa y a la necesidad de sostener las políticas vinculadas con la mejora de los aprendizajes. El reconocimiento de Argentinos por la Educación estuvo relacionado con el compromiso asumido por el oficialismo durante la campaña electoral y con los resultados que, según destacaron, alcanzó el Plan de Alfabetización.

La reunión también permitió abordar nuevos desafíos para el sistema educativo, con especial atención a la necesidad de profundizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, a partir del trabajo realizado en lengua y de la propuesta de avanzar sobre matemática.

Matemática, el próximo desafío para mejorar los aprendizajes

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática, siguiendo el trabajo realizado en lengua.

Desde el Gobierno Nacional informaron que se encuentran trabajando en una propuesta que será impulsada por el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de continuar desarrollando iniciativas orientadas a fortalecer los conocimientos de los estudiantes. La discusión sobre matemática se incorporó así a la agenda de trabajo compartida entre el Ejecutivo y Argentinos por la Educación, luego del reconocimiento recibido por el cumplimiento del compromiso relacionado con la alfabetización.

El planteo apunta a dar continuidad a las acciones educativas y a ampliar el alcance de las políticas de mejora de los aprendizajes. En ese marco, el Gobierno busca avanzar con una propuesta desde el Ministerio de Capital Humano, mientras que la organización destacó el cumplimiento de los objetivos asumidos en materia de alfabetización.

La continuidad del trabajo sobre lengua y la necesidad de profundizar los aprendizajes en matemática fueron parte de los ejes centrales del intercambio realizado en Casa Rosada.

Pettovello planteó modificar la Ley de Educación Nacional

Durante el encuentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas.

La iniciativa tiene como objetivo central que las familias puedan conocer y evaluar el desempeño de los establecimientos educativos. De esta manera, la propuesta apunta a habilitar la difusión de información vinculada con los resultados de aprendizaje y el funcionamiento de las instituciones.

El planteo de Pettovello se incorporó a la discusión sobre las herramientas necesarias para mejorar la educación y fortalecer el acceso de las familias a información sobre el desempeño escolar. La modificación del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional fue presentada como una posibilidad para avanzar en ese sentido, al permitir que los resultados educativos de las escuelas puedan ser publicados.

La propuesta se encuentra vinculada con la agenda de trabajo que el Gobierno Nacional y Argentinos por la Educación abordaron durante la reunión, en la que también se analizó la necesidad de continuar mejorando los aprendizajes en lengua y matemática.

El compromiso de sostener el Plan de Alfabetización hacia 2027

Al cierre del encuentro, tanto el Gobierno Nacional como Argentinos por la Educación se comprometieron a "sostener" el Plan de Alfabetización de cara a 2027.

La decisión fue acompañada por la ratificación del trabajo conjunto para mejorar la educación en el país. El compromiso de continuidad se estableció luego del reconocimiento realizado al Presidente por el cumplimiento de la meta asumida durante la campaña electoral en materia de alfabetización.

El horizonte de 2027 quedó planteado como una referencia para mantener el desarrollo de la política educativa y avanzar en nuevos objetivos vinculados con los aprendizajes.

En ese marco, la reunión no estuvo limitada al reconocimiento por los resultados del plan, sino que también incluyó el análisis de nuevos desafíos y propuestas. La mejora de la enseñanza de matemática, la iniciativa del Ministerio de Capital Humano y la posibilidad de modificar la normativa educativa formaron parte de los temas abordados.

El compromiso de sostener el Plan de Alfabetización y de continuar trabajando de manera conjunta fue uno de los principales resultados del encuentro entre el Gobierno Nacional y la organización.